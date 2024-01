escuchar

Karol Sevilla asegura que recuerda mucho más la etapa en que vivió en la Argentina (de los 15 a los 20 años, mientras estaba grabando la telenovela Soy Luna) que su infancia en México. “ El mate se volvió parte de mi vida ”, asume la actriz, de 24 años, que hace muy poco descubrió también que “podía cantar cumbia villera”.

A punto de estrenar la segunda temporada de la serie Siempre fui yo, de Disney+, en la que interpreta a Lupe, Sevilla asegura que ama la música y la actuación, pero que la actuación le gana a la música. “A mí me das un personaje y como que me vuelvo loca completamente”, afirma en diálogo con LA NACIÓN. Así y todo, dice que disfruta mucho de componer temas, tiene el plan de lanzar un proyecto musical propio y su referente es Taylor Swift, tanto por lo que hace “vocalmente” como por cómo “se involucra en sus conciertos”.

Sevilla, cuyo personaje Lupe, en Siempre fui yo, empieza esta segunda temporada partida entre dos amores, uno nuevo y uno viejo, afirma que es “la peor” dando consejos en cuestiones del corazón y que no cree que haya un solo amor en la vida de cada persona. “ No existe nada más uno; existe el aprender de las desilusiones, que te hacen cada vez más fuerte ”, asegura.

"Creo que hoy para la juventud es muy fácil desenamorarse, como que dicen ‘ay, ya lo superé’ muy rápido", afirma Karol Sevilla Disney

-Lupe, tu personaje en Siempre fui yo, arranca esta temporada dividida entre dos amores: uno actual, que le da estabilidad, y otro del pasado, por el que sufrió. ¿Qué consejos sobre el amor le podrías dar a las chicas jóvenes que miran el programa?

-Soy la peor dando ese consejo, elegiste a la peor (risas). Yo creo que en esta temporada, Lupe está atravesando un conflicto amoroso, una etapa de crecer y aprender de los amores, tanto buenos como malos. Creo que hoy para la juventud es muy fácil desenamorarse, como que dicen ‘ay, ya lo superé’ muy rápido, pero lo más importante es vivir los amores día por día, no guardar rencor, vivirlos, gozarlos. Lupe está aprendiendo a amar una persona que le da estabilidad y tranquilidad, que la tiene en un mundo de protección, pero Noah [Pipe Bueno] es el amor de su vida. Noah es la persona que la guía a hacer locuras, a atreverse, a romper las reglas. Entonces, ¿qué quiere Lupe: estabilidad, o ser libre, ser feliz? Está en ese conflicto de no saber quién la hace feliz, porque realmente los quiere a ambos.

-¿Pensás que hay un solo amor de la vida de una persona o que puede haber varios?

-Nooo, ¿por qué solo uno? (risas). Yo creo que cada persona que llega a tu vida lo hace para aportarte tanto cosas buenas como malas. Creo que no existe nada más uno, existe el aprender de cada persona, crecer y también aprender de las desilusiones, que también es bonito porque te hacen cada vez más fuerte.

Además de su trabajo como cantante en la ficción, tiene pensado lanzar un proyecto musical propio a futuro Disney

-Si alguna vez sufriste una desilusión, ¿qué te ayuda a salir adelante?

-Me siento muy identificada con Lupe en esta temporada porque ella puede desahogarse en la música. Luché mucho para que le dieran una libreta, que ella lleva a todos lados. Empieza a componer su música (y vuelca) sus sentimientos en la libreta. Eso es lo que hoy en día pasa conmigo, con Karol: cada vez que me pasa algo, lo primero que hago es apuntar todo, componer. Aprendí a no quedarme con las cosas y hacerlas música, lo que más amo. Más allá de que me consideran un ejemplo a seguir para un montón de jóvenes, creo que con mi música puedo llegar a contarles que yo también paso por un montón de cosas de la vida cotidiana. Creo que Lupe encuentra el refugio en la música y yo también.

-¿Te gustaría lanzar un proyecto musical por fuera de la ficción?

-Sí, estoy preparando mi música, me he estado empapando mucho de diferentes estilos. Colombia (locación donde se filmó Siempre fui yo) me ayudó a darme cuenta de cuánto ganas al cantar otro estilo de música. Me tocó cantar un estilo colombiano guapachoso locochón reggaeton pop que me gustó, me llamó la atención. Mi plan ahora como Karol Sevilla es sacar un proyecto de música, pero no dejar la actuación, que es obviamente lo que más amo.

-Antes dijiste que lo que más amabas era hacer música, parece que están ahí las dos peleándose, la actuación y la música, ¿es así?

-Fíjate que antes no me gustaba mucho cantar, pero con el tiempo he aprendido a amar mi voz, mi instrumento. Está creciendo poco a poco, con mis inseguridades todavía. Pero sí, la actuación le gana. O sea, a mí me das un personaje y como que me vuelvo loca completamente. Me gusta que hoy haya muchos proyectos, como los de Disney, que tienen música, baile y actuación.

-¿Cuáles son tus referentes musicales?

-Mi playlist es el mood más bipolar que existe en el mundo. Puede sonar una música súper de moda, como un Sebastián Yatra, y un Pedro Infante al momento. Admiro a muchos artistas, pero vocalmente y por cómo se involucra en sus conciertos, en cada detalle mínimo, Taylor Swift está primera. Lo que ha hecho con su último tour ha sido muy interesante. Es un gran ejemplo de que por más que tengas trabas en la vida puedes salir adelante siendo tú mismo, sin pedir permiso y sin pedir ayuda de nadie.

-¿Me podrías contar el último sueño que hayas tenido o algún sueño recurrente?

-En muy pocos meses se estrena una película que hice en cine, en pantalla grande, Casi el paraíso. Sueño con el proyecto, con las escenas, literalmente, porque siento que a la gente le va a gustar. Tuve la oportunidad de hacer una canción para la peli y me emociona mucho saber que estoy saliendo de mi zona de confort y que esta película actoralmente es un paso gigante. La gente me podrá ver desde un lado más grande, más madura.

-¿Qué fue lo que más te llamó la atención de cuando viviste en Argentina?

-¡Ay! Justo estábamos hablando ahorita con el equipo de que traigo el mate, que se volvió parte de mi vida literalmente. Hace poquito estaba recordando cuando me fui para allá, a los 15 años, Soy Luna, todo lo que pasó... Regresé hace unas semanas a la Argentina a cantar cumbia villera con Néstor en Bloque en el Luna Park. No tenía ni idea de que me podía gustar tanto. O sea, me encanta, pero no tenía ni idea de que la podía cantar. Me da mucha nostalgia siempre que regreso porque es mi segunda casa. Ahí aprendí a comer carne porque yo llegué vegetariana, pero en Argentina comes carne o comes carne . Tengo varios recuerdos de mis compañeros de Soy Luna, de los amigos que hice, de los boliches, del mate, del fernet que hoy me encanta. Me acuerdo mucho más de mi etapa en la Argentina que de mi infancia en México, es bien loco pero sí pasa.

Lupe y un nuevo misterio

El 17 de enero se estrenó la segunda temporada de Siempre fui yo. Sevilla vuelve a ponerse en la piel de Lupe, quien en la primera temporada había llegado a Cartagena tras enterarse de la muerte de su padre, un cantante muy famoso en Colombia, Silvestre Díaz, conocido como El Faraón (interpretado por Christian Tappan). Lupe se dispone a investigar qué había pasado realmente con su padre y sospecha de un asesinato.

En el contexto de su investigación, Lupe se anota para participar en un concurso musical que hacía su padre todos los años para descubrir nuevos talentos, para poder así estar más cerca de su entorno. Conoce a Noah, asistente personal de su padre, quien la acompaña en el certamen, ya que este requiere formar una banda para competir. Entre otros participantes del concurso, está su hermano Pipe. Lupe también se hace muy amiga de otra participante del concurso llamada Angie, quien se vuelve su compinche.

En la segunda temporada de Siempre fui yo, Lupe, personaje encarnado por Karol Sevilla, está preparándose para su boda Disney

La segunda temporada arranca tres años después de resuelto el misterio de la primera. Los antiguos participantes del certamen se reúnen para grabar un álbum de reunión en la isla privada del hermano de Lupe, quien ahora es una de las estrellas de rock más famosas de Colombia. Ella, para esta época, ya ha hecho una vida nueva como periodista en México y está comprometida para casarse con su nuevo novio, Fran.

Noah y Lupe, quienes han puesto fin a su relación tiempo atrás, se reencuentran para la grabación del álbum y saltan chispas. Así como la trama de la primera temporada estaba hilada por el misterio en torno a qué había ocurrido con El Faraón, esta temporada instala una nueva incógnita: previo a su casamiento, Lupe recibe de regalo un collar que había pertenecido a su abuela, algo muy valioso para la familia. Un día, con todos los amigos instalados en la isla de Pipe, el collar desaparece.