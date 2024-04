Kate Hudson aprovechó un tutorial de maquillaje para defender a su hermano y enviarle un contundente mensaje a los haters

Escuchar

Hija de Goldie Hawn, la actriz Kate Hudson es una figura muy seguida en Hollywood. Dueña de una carrera en la que protagonizó largometrajes muy populares, como Casi famosos o Cómo perder a un hombre en diez días, Hudson es una figura muy activa en redes y sus cuentas tienen millones de seguidores. Muy consciente del hate que abunda en internet, y que tuvo a su hermano Oliver como una reciente víctima, Kate aprovechó un tutorial y envió un importante mensaje.

La historia comienza hace pocas semanas, cuando Oliver Hudson brindó una entrevista para el podcast Sibling Reverly y sorprendió al público al mostrar el lado menos luminoso de su niñez junto a Goldie Hawn. En el marco de esa charla, el actor expresó: “Irónicamente, con mi madre es con quien tengo la mayor cantidad de traumas, justamente porque ella era la principal persona a cargo de mí. Por ese motivo yo pasaba todo mi tiempo con ella, y debido a eso a veces me sentía desprotegido”.

Si bien el actor destacó que Goldie era “una madre asombrosa”, algunas cuestiones personales y los exigentes horarios laborales propios de la industria del cine, terminaban por afectar la relación entre ambos. Y en ese sentido, Oliver detalló: “Ella se la pasaba trabajando, estaba lejos o tenía nuevos novios que realmente no me gustaban. Claro que esa era mi visión como un niño que no tenía a su papá y que lo necesitaba”.

Frente a esas declaraciones, Oliver Hudson fue blanco de una intensa campaña de comentarios ofensivos, y los haters habituales que pueblan las redes, le dedicaron infinidad de respuestas muy agresivas.

Oliver Hudson junto a su madre, Goldie Hawn Grosby Group - NPA/The Grosby Group

Por ese motivo, y mediante un video que publicó en Tik Tok, Kate salió en defensa de su hermano y, mientras procede a maquillarse, no pierde de vista la importancia de su mensaje contra los haters. De ese modo, expresÓ: “No es agradable cuando la gente saca de contexto algo y miran una cosa que estás haciendo para ponerse muy negativos al respecto, y también molestan, escudriñan y critican. Entones comencé a pensar en la gente que vive a merced de eso, como me pasa a mí misma y a muchas celebridades, nos tenemos que acostumbrar porque la gente puede realmente ser muy mala, así que no tenés más remedio que aceptarlo. Pero ahí es cuando te das cuenta que en realidad, muchas de esas personas realmente no existen”.

Y más adelante, la actriz de Amor y tesoro continúa: “Y después pensás sobre quién puede ser esa persona que está siendo tan dañina con vos, y cuando entrás a su perfil ves que no tiene ningún seguidor, ni ningún posteo, y ahí te das cuenta que es una cuenta falsa. Que es un troll, que ni siquiera existe, o que es alguien que está tratando de hacerte sentir mal. Así que cuando pensás en la cantidad de energía que le implica a alguien hacer sentir miserable a otra persona, es que te das cuenta que no solo debe ser agotador, sino que tampoco es algo a lo que no valga la pena prestarle atención”.

Kate Hudson Grosby Group

En los últimos segundos del video, finalmente Hudson concluye: “Así que no te preocupes, y eso es lo que le dije a mi hermano, que eso no importa (…), porque esta no es gente a la que vayas a ver, o que pueda enriquecer tu vida. Por eso, simplemente bloquealos, borralos. Es más, también bloquea a cualquiera que hable pestes de mí, porque esa gente no nos interesa”.

De esa manera y con un mensaje que fue no solo dirigido a su hermano, sino también a cualquiera que sufre el acoso de los haters en internet, Kate se despidió a través de un posteo que sumó miles de Me gusta en sus redes.

