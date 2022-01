Kate Hudson, sobre su hermano: “Sin lugar a dudas, siempre fue el favorito de mamá”

Kate Hudson es una de las figuras más queridas de Hollywood. Desde su entrañable interpretación como Penny Lane, para el film Casi famosos, la actriz protagonizó varias piezas muy populares, entre las que se destacan las comedias Cómo perder a un hombre en diez días, o Tres son multitud. Por ese motivo, sus apariciones en televisión son muy seguidas por sus fans. Y en una charla en la que se presentó junto a su hermano, Oliver Hudson, Kate hizo una divertida revelación.

Durante una nota que ambos hermanos brindaron en el programa de Stephen Colbert, Kate reveló que su hermano siempre fue el favorito de su madre, Goldie Hawn. En tono muy divertido, la estrella de Guerra de novias, dijo que Oliver tuvo privilegios con los que ella nunca contó. Y luego reveló: “Oliver era el chico de oro. Siempre se salía con la suya. Sin lugar a dudas, siempre fue el favorito”. Incluso contó que cuando él hacía alguna travesura, Goldie siempre pensaba que había sido alguien más, y Kate explicó: “Mamá siempre me preguntaba cómo era que podía acusarlo a él, y yo solo le explicaba que era porque todas las pistas lo daban como culpable”.

Más adelante, y sin perder el buen humor, Oliver contó que durante muchos años, su madre le preparó un jugoso desayuno, y que hoy en día, él suele instalarse junto a sus hijos en la casa de Goldie. Cuando Kate le dijo por qué no se quedaba en su casa, Oliver respondió que es porque ella no hace desayunos tan buenos.

Oliver Hudson, que también busca su lugar como actor en la industria, participó de la versión de Estados Unidos de La chica de la limpieza, y sobre eso Kate reveló: “Solo vi el primer episodio, pero todavía no el segundo. Vi el primero, y me gustó mucho”. Pero en ese momento, Oliver explicó que entre ambos, no suelen ver los proyectos de los que participan: “Debo haber visto un tercio de todas las películas de ella” .

Más adelante, los hermanos Hudson contaron que si bien ellos son hijos de celebridades (Goldie Hawn y el actor y músico Bill Hudson), la crianza fue lejos de las grandes luces, y así lo recordó Oliver: “Desde luego que nuestros padres son famosos, pero dentro de las cuatro paredes de casa, siempre fuimos una familia muy normal. Y eso se debió al origen de ambos, y en que comprendían la importancia de instarnos determinados valores”. Kate coincidió y concluyó: “Ellos ya tenían hijos con otras parejas, y nos convertimos en una combinación familiar. Y más allá de buscar balancear sus carreras, este se hizo su propósito de vida, el construir la mejor familia posible”.