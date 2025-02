Kate Hudson: el regreso de la actriz que le encanta a todo el mundo

La intérprete vuelve al ruedo con un papel a su medida, en la serie de Netflix Una nueva jugada, al mismo tiempo que presenta en sociedad su faceta como cantante y compositora

PARA LA NACION María Fernanda Mugica Escuchar Nota

Todos quieren a Kate Hudson . Basta con nombrarla para que alguien diga: “Ay, ella me encanta”. Desde su aparición en la pantalla grande como Penny Lane, en Casi famosos, el público se sintió atraído por el indudable carisma de la actriz.

Después de varios años de una carrera ascendente, en especial por su participación en algunas comedias románticas exitosas, entre ellas Cómo perder a un hombre en 10 días, Hudson bajó el ritmo de su trabajo en la pantalla, sin dejarlo por completo. Durante esos años, se dedicó a sus negocios y a criar a sus tres hijos.

Ahora, Hudson está de vuelta en el centro de las miradas con una doble faceta de actriz y cantante. Al mismo tiempo que editó la edición de lujo de su primer disco, Glorious, la intérprete está estrenando la serie que protagoniza, Una nueva jugada, que ya se puede ver en Netflix.

El papel de Isla Gordon, la mujer que tiene que hacerse cargo del equipo de básquetbol de su familia, está hecho a su medida. En la nueva comedia creada por Mindy Kaling (The Mindy Project, La vida sexual de las universitarias), Ike Barinholtz y David Stassen, la familia Gordon entra en crisis cuando el hermano mayor, interpretado por Justin Theroux, se ve obligado a ir a rehabilitación y debe alejarse de la dirección de los Waves, el equipo de básquetbol de Los Ángeles (en la ficción).

En vez de dejar el mando en manos de sus hermanos, Sandy (Drew Tarver) y Ness (Scott McArthur), que ocupan cargos mayores en la organización, decide delegar sus obligaciones en Isla, la hermana con un pasado de chica fiestera y que nunca encontró un rumbo profesional. Con la ayuda de su mejor amiga y encargada de relaciones públicas, Ali, interpretada por Brenda Song, el personaje de Hudson emprende un camino de empoderamiento, en el que se va a encontrar con múltiples obstáculos, tanto externos como internos.

“Creo que siempre me atraen las mujeres ambiciosas y siempre me atraen las desfavorecidas -dice la creadora Mindy Kaling, sobre el personaje de Isla, durante una conferencia de prensa virtual, de la que participó LA NACIÓN-. Lo realmente divertido de Mindy Lahiri o de Isla es que son, a la vez, glamorosas, pero también defectuosas. Es decir, tienen mucho que aprender. Creo que eso es realmente divertido en un personaje. Lo bueno de un personaje femenino moderno es que podés verlas querer grandes cosas y decir cosas que son un poco escandalosas. Y si conseguís a alguien como Kate Hudson para interpretar al personaje, igual te va a caer bien. Y eso es algo con lo que nos encanta jugar, ¿hasta dónde podemos llevar a este personaje en lo que dice y aún así seguir apoyándola? Y Kate, como tiene tanto talento y es tan agradable y tiene ese brillo, es como si pudiera salirse siempre con la suya”.

“Su lugar y su confianza”

La serie está inspirada en la vida de Jeanie Buss, quien, tras la muerte de su padre dueño de Los Ángeles Lakers, se convirtió en presidenta de la organización y fue la primera mujer en llevar a su equipo a ganar un campeonato de la NBA Katrina Marcinowski - 106_240522_KM_01095

Aunque a primera vista parecería que Hudson nunca tuvo problemas de confianza en sí misma y que su popularidad era inevitable, la actriz ofrece otra mirada sobre su propia vida. Hudson es hija de la maravillosa Goldie Hawn y el músico Bill Hudson, y fue criada por su madre y el marido de ella, Kurt Russell. En una familia con varios hermanos y padres famosos, la actriz tuvo que encontrar su lugar, algo que la conecta con su personaje en Una nueva jugada.

“He estado alzando la voz y tratando de encontrar mi poder desde que era chica -dice la actriz, en la conferencia de prensa-. Quiero decir, es lo que pasa cuando crecés con hermanos varones. Es como si tuvieras que gritar por todo, porque simplemente no te escuchan. Creo que para el programa, con Mindy, hicimos un buen trabajo al hacer que eso comenzara a suceder desde el principio, para que supieras que Isla tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones en medio de lo que son muchas batallas cuesta arriba. Y tal vez ser muy ignorada. Entonces, creo que ese primer trato que hace demuestra que tiene la capacidad de liderar y que ahora realmente necesitamos que Isla encuentre su lugar y su confianza. Creo que esto es algo con lo que muchas mujeres se identifican cuando llegan a puestos de alto nivel en los que les falta confianza, o tal vez saben que saben lo que tienen que hacer, pero su confianza no está a la altura de lo que saben o de lo que creen que es mejor”.

El personaje que interpreta Hudson y la idea general de la serie están inspirados en la vida de Jeanie Buss, quien, tras la muerte de su padre Jerry Buss, dueño de Los Ángeles Lakers, se convirtió en presidenta de la organización y fue la primera dueña mujer en llevar a su equipo a ganar un campeonato de la NBA.

Fue la propia Jeanie, a quien Hudson conoce desde hace muchos años, la que se acercó a Kaling con la propuesta para hacer una serie inspirada en su vida. A partir de su historia real, Kaling y sus socios crearon una ficción, que se centra en la disfuncionalidad de la familia Gordon y en el camino de Isla a convertirse en una poderosa ejecutiva y poner su conocimiento del básquet en práctica.

Kate Hudson asegura que se inspiró de alguna manera en su propia historia para interpretar a su personaje en esta nueva serie de Netflix Courtesy of Netflix

En ese sentido, Una nueva jugada no es una serie sobre básquet, sino sobre las relaciones humanas entre la familia y el equipo, además de la transformación que atraviesa su protagonista. “Se trata más de la dinámica familiar y de cómo te ves a vos mismo fuera de esa dinámica familiar -dice Hudson-. Porque las dinámicas familiares son realmente complicadas. Y cuando estás atrapado en ellas, a veces solo querés salir de ellas. Pensas que ya no querés vivir en esta dinámica familiar porque fuera de ella, me siento bien. Pero luego entrás en la dinámica familiar y te ves obligado a verte a vos mismo de manera diferente, y creo que hay una especie de gran vacío para Isla dentro de ella para desear realmente la validación de su familia y sus hermanos y su padre, que ya no está presente, para verla como alguien que es capaz. Y por eso creo que eso es algo importante. Quiere que su familia la vea como alguien que es una parte viable de la organización en esta historia. Creo que inevitablemente, se trata de que Isla crezca, en todos los aspectos, ya sea en el trabajo, su confianza, su relación con el equilibrio en su vida personal y en su vida laboral”.

Hudson sabe lo que implica buscar ese difícil equilibrio. Aunque siempre siguió trabajando en algún proyecto de cine o televisión, desaceleró su trayectoria ascendente, después de ser una de las actrices más requeridas de los 2000, década en la que tuvo varios éxitos. Aunque parecía que iba a convertirse en la nueva reina de la comedia romántica, el momento de crisis que atravesó el género durante esa época, no le permitió que esto siguiera creciendo.

Por otro lado, la actriz tomó la decisión personal, según ella misma contó en entrevistas, de dedicarse más tiempo a la crianza de sus hijos, Ryder, de 21 años, fruto de su matrimonio con Chris Robinson, de The Black Crowes; Bingham, de 13, cuyo padre es su expareja Matt Bellamy, el cantante de Muse; y Rani, de 6, a quien tuvo junto con su pareja actual, el músico y actor Dani Fujikawa.

Además, se dedicó a sus negocios, entre los que se cuenta la marca de ropa deportiva Fabletics y comenzó un podcast con su hermano Oliver, también actor, reconocido por series como Nashville y Scream Queens, titulado Sibling Rivalry (algo así como “rivalidad fraternal”), en la que ambos entrevistan a otros hermanos famosos.

La música, una de sus grandes pasiones

Tal como le sucedió a muchas personas, la pandemia marcó un cambio de rumbo para Hudson. La actriz decidió que era el momento indicado para compartir con el mundo una de sus grandes pasiones, la música.

La conexión entre Hudson y la música no nació en el momento en que decidió poner sus canciones en un disco. No solo por su cercanía personal con músicos, desde su padre hasta los padres de sus hijos; ni por su papel como musa de un rockero en Casi famosos, de Cameron Crowe. Ya en varias de sus interpretaciones en el cine y la TV, la actriz tuvo oportunidades para demostrar su talento como cantante.

De hecho, su primer crédito en la pantalla grande fue como cantante de coro en Mi pobre angelito 2 - Perdido en Nueva York. Aunque Hudson no aparece en la película, su voz sí está presente en la banda de sonido, como parte de ese coro.

Su momento de brillar como cantante ante el gran público llegó en la escena del karaoke de Cómo perder a un hombre en 10 días, otro de los films que cimentó su carrera, en la que canta a dúo con Matthew McConaughey el tema “You Are So Vain”, de Carly Simon. A pesar de que la recordada escena está jugada para la comedia, se puede apreciar el alcance de su voz.

Varios años después, Hudson tuvo la oportunidad de probar sus habilidades como cantante y bailarina, con un nivel de exigencia mayor, en Nine - Una vida de pasión, el musical de Rob Marshall, basado en 8 1/2 de Federico Fellini.

Otro perfil de público conoció esta faceta de Hudson en Glee, la serie de Ryan Murphy, sobre un grupo de adolescentes que forman parte de un club musical escolar. Allí, la actriz participó de algunos episodios, interpretando a la instructora de danza de Rachel, el personaje de Lea Michelle, en la New York Academy of the Dramatic Arts. Este rol le dio la oportunidad de hacer un número de “All That Jazz”, que a la actriz le encantó, según contó en una entrevista.

Más allá de estas interpretaciones, sumadas a su papel en la película Music, de la cantante SIA, en las que pudo cantar y bailar, Hudson no había dado a conocer al público su propia música. Aunque compone canciones desde hace años, hasta ahora la actriz no se había animado a exponerlas a la opinión pública.

Después de trabajar durante dos años en este proyecto, Hudson lanzó su primer disco, Glorious, en 2024 . Recientemente, sorprendió con una edición de lujo del mismo, que incluye una canción dedicada a su madre, Goldie, titulada “Right on Time”. En su gira para promocionar esta nueva edición del disco, Hudson cantó una poderosa versión de ese tema junto con la orquesta de la BBC.

A las presentaciones con su banda y su trabajo como actriz en Una nueva jugada, Hudson, que es productora ejecutiva de la serie, también se hizo cargo de la selección musical de la misma.

“Fue mucho trabajo y divertido -dice Hudson, sobre este aspecto del trabajo-. Me encanta la música y creo que tengo una fuerte convicción de que la música es una parte importante de un espectáculo. Pero podés establecer un tono muy diferente en lo que respecta a la banda sonora, las pistas musicales y todo lo demás. Y también encontrar los lugares donde no haya música. Así que eso es algo que siempre hago cuando veo algo, siempre es un aspecto en el que me gusta involucrarme más, o al menos tengo opiniones firmes al respecto”.

Con su flamante incursión como cantante y compositora, Hudson parece estar entrando en un nuevo acto de su carrera profesional. Si bien la música ocupa un lugar central en sus intereses creativos, está claro que la actuación no quedará atrás. Su excelente trabajo en Glass Onion. Un misterio de Knives Out, la película de Rian Johnson, estrenada en 2022, que también se puede ver en Netfilx, le recordó al público lo graciosa y carismática que la actriz puede ser, aun cuando tiene a su cargo un papel que resulta muy empático.

Ahora en la piel de Isla, un personaje un poco caótico, pero por el que el espectador estará hinchando para que gane, Hudson prueba otra vez esa capacidad singular para que la sola mención de su nombre siga generando una reacción positiva en el público.

María Fernanda Mugica Por