Kate Hudson: “Cualquiera que me conozca sabe que me la paso seduciendo a chicos y chicas”

El año pasado, Kate Hudson presentó su primer álbum, Glorius, con el que demostró su talento para el canto. Este año, cumplió otro sueño que la venía acompañando desde hacía un tiempo: desembarcar, como otras grandes actrices de su generación, en el universo de las series. La hija de Goldie Hawn esperó que le llegara un personaje a su medida, y no lo dudó cuando le propusieron encabezar Running Point, la nueva comedia de Netflix.

Es que, lejos de lo que podía esperarse de alguien que conoce el éxito desde los 20, los 40 llegaron con muchísimos bríos y deseos de superación. “Ahora me siento más dueña de mí misma”, aseguró. Y reveló: “Mientras atravesábamos la pandemia de covid, me di cuenta de que mi creatividad había estado apagada durante mucho tiempo. En esos momentos de miedo, pensaba: ‘No estoy sacando lo que quiero sacar ahora mismo’. La música fue la gran luz roja para mí. Ahora tengo muy claro lo que realmente quiero hacer y lo que no, ya sea bueno o malo, sé cómo quiero que funcione mi máquina”

Hudson tenía apenas 21 años cuando interpretó a Penny Lane, la groupie estrella de Casi famosos. Por su interpretación, recibió nada menos que una nominación al Oscar, y desde allí, nunca dejó de trabajar. A principios de este siglo, los medios no solo hablaban sobre sus actuaciones, sino que muchas veces fue noticia debido a sus amores o sus desamores. Su facilidad para enamorarse la llevaron, en algún momento, a tomarse un año entero de descanso de los hombres “para frenar los efectos secundarios menos deseables”.

Sin embargo, en una reciente entrevista publicada por Bustle, la actriz reveló que sigue conservando su compulsión a seducir. “Soy la más coqueta del planeta. Así que creo que cualquiera que haya estado conmigo alguna vez es muy consciente de que seduzco a todo el mundo: chicas, chicos”, indicó.

Su prometido, el músico Danny Fujikawa, con quien tiene una hija, Ranni, ha aprendido a aceptarlo desde que se conocieron hace décadas como amigos. “Gracias a Dios Danny es mi compañero. Él puede manejar esto. Conocí al hombre adecuado”, indicó. La actriz también tiene un hijo, Ryder, con Chris Robinson de The Black Crowes y otro, Bingham, con el líder de Muse, Matt Bellamy.

En la entrevista, indicó que otro de los aspectos que más disfruta de esta etapa de su vida es el sexo y explicó por qué. “La mejor parte del sexo a los 40, honestamente, es la libertad”, afirmó. “El sexo no se supone que sea bonito, y creo que cuando te hacés mayor te divertís más con eso”, agregó.

Esta no es la primera vez que la actriz de Cómo perder a un hombre en 10 días se refiere abiertamente a su sexualidad. En una entrevista conjunta con su madre, Goldie Hawn, la actriz contó: “¿Qué me enseñaste sobre el sexo? Hay tantas cosas. Hablamos mucho sobre sexo. Sorprendentemente“.

Hawn, de 79 años, recordó: “Le dije: ‘Quiero que entiendas algo sobre mamá: no soy una mojigata. Me encanta el sexo’”. Hudson agregó: “Ah, es cierto. Y luego dijo: ‘El sexo es muy divertido. Pero es mejor cuando es con una sola persona’. Y esa fue una buena lección”.

Ahora, en diálogo con Bustle, la actriz explicó que esa y tantas otras enseñanzas de su madre y de su padrastro, el actor Kurt Russell, la ayudaron a forjar su personalidad. “Mis padres me inculcaron que estaba bien tener seguridad en mí misma y creer en mí misma. Tenía mucha determinación a la hora de querer dedicarme al arte. No necesitaba participar en un concurso de talentos con tres personas; quería salir a bailar sola”, indicó Hudson. “A veces, cuando sos tan joven y tan segura de vos misma, hay mucha gente que quiere derribarte. Y recibí muchas críticas de mis compañeros, pero mis padres siempre me aseguraron que no se trataba de mí. Que estaba bien salir a bailar y hacer una rutina sola”, explicó.

