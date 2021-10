Sin filtro, Mila Kunis confesó cuál es su mayor fracaso como madre: “Hay una historia que puede que me meta en problemas”

En julio, Mila Kunis y Ashton Kutcher hicieron una íntima revelación sobre la crianza de sus dos hijos, Wyatt, de 7 años, y Dimitry, de 4, que armó todo un revuelo en las redes y en los medios: para ellos no es necesario que los chicos se bañen diariamente. “Si ves suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”, expresaron. Esta semana, la actriz volvió a tocar el tema de la crianza y reveló cuál es el hecho que considera su “mayor fracaso como madre”.

La protagonista de El cisne negro participó del segmento del canal de YouTube de Ellen Degeneres Mom Confessions, y no tuvo reparos en contar cuál es el acontecimiento de su vida como madre que menos la enorgullece. “Bueno, hay una historia que puede que me meta en problemas”, comenzó relatando, consciente de que lo que estaba por revelar podía llegar a despertar otra ola de críticas.

Y continuó. “Había un niño en la guardería a la que iban mis hijos que no era muy amable y un día empujó a mi hija. Ella me contó lo que había pasado e instintivamente le pregunté si ella le había devuelto el empujón”.

“Ella, asombrada, me respondió que no... Y yo le indiqué que la próxima vez, lo hiciera, que lo empujara, le dijera ‘no, gracias’ y se alejara”, rememoró. “Me di vuelta, vi la cara de Ashton, como diciendo: ‘¡No!’. Pero yo continué: ‘Valete por vos misma. No lo empujes por las escaleras, ni de una hamaca o de un tobogán, empujalo para que se caiga al piso’”, confesó. Y remató: “Ese fue mi mayor fallo como madre”.

En otro tramo de la entrevista, se le pidió a Kunis que le diera un consejo a quienes están pensando en convertirse en padres, y no lo dudó: “¡Son pequeños terroristas! No negocies con ellos porque no servirá de nada”.

La actriz contó también cuáles son los rasgos que sus hijos heredaron de ella. “Mi hija es igual a mí. Es independiente, luchadora e increíblemente inteligente. Tiene un millón de respuestas para cada pregunta y nunca se equivoca”.

Sobre qué fue lo más espeluznante que sus hijos le dijeron, recordó: “Una vez, estaba intentado que comieran algo que no querían comer, y uno de ellos me dijo: ‘Vos siempre decís que a todos les gustan cosas diferentes y que eso está bien. A mí no me gusta esto y está bien’. La forma en la que me lo dijo me hizo pensar que tenía razón, pero no es algo espeluznante, es algo tierno para un chico de 4 años”.

En agosto, Kunis y Kutcher dialogaron con el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman, y opinaron sobre el debate acerca del jabón y sus efectos en la piel. Entre bromas y controversia, el tema derivó en la frecuencia con la que cada persona se baña, y los cambios de rutina que sobrevienen cuando la familia se agranda.

La actriz ucraniana naturalizada estadounidense tomó la palabra y confesó: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”. Luego dio un paso más y aseguró que esto no cambió con la maternidad: “Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días, yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”.

Kutcher la interrumpió y coincidió en que solo bañan a sus hijos cuando están visiblemente sucios. Como si todo esto fuese poco, el actor reveló que prefiere no usar jabón en todo el cuerpo todos los días: “Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”.

Los conductores le preguntaron si sus hábitos cambian cuando hace ejercicio, explicó que se enjuaga la cara “para quitar las sales” y luego sí se da una ducha completa, pero preferentemente sin jabón. La exitosa pareja de Hollywood cerró el tema con la curiosa estrategia que ponen en práctica para asear a sus hijos: “Aquí está la cosa: si podés ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”.

Un mes más tarde, el actor se burló de sus propios dichos subiendo a las redes sociales un divertido clip en el que se muestra asombrado y molesto al ver que su mujer está bañando a los niños.