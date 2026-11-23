Kate Middleton, princesa de Gales, documentó su vida desde que le diagnosticaron cáncer en una nueva película que se emitirá este mes en la BBC, según anunció el sábado el Palacio de Kensington.

Bajo el título de Heal (“sanar”), la película sigue a la princesa mientras participa en el Desafío Nacional de los Tres Picos, que consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales. Su desafío apoya a la organización benéfica Royal Marsden Cancer Charity.

“El cáncer sí te cambia. Cambia tu cuerpo. Te cambia básicamente”, dice Kate, de 44 años, en un avance de la película, que se estrenará en el Reino Unido el 29 de noviembre y al día siguiente en Estados Unidos. “Pero hay un aspecto mucho más profundo en lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti”.

La princesa reveló en un video en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer y había comenzado la quimioterapia, solo un mes después de que el rey Carlos III revelara su propio diagnóstico y tratamiento de cáncer. Los anuncios consecutivos fueron un duro golpe para la familia real, que no ha dicho qué tipos de cáncer tienen la princesa y el rey.

El Palacio de Windsor ha dicho que el rey sigue en tratamiento, pero a un ritmo reducido. El Palacio de Kensington anunció en enero de 2025 que la princesa estaba en remisión. El cáncer se detectó después de que fuera hospitalizado para una cirugía abdominal.