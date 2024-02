escuchar

Con Titanic, la vida de Kate Winslet dio un giro inesperado y cambió por completo. La actriz británica se volvió una de las más grandes estrellas de la industria de Hollywood y no había persona en el mundo que no conociera su rostro. Sin embargo, eso fue tan hermoso como muchos se imaginan .

Durante una entrevista con la revista Porter, la protagonista de Mare Of Easttown se sinceró y recordó lo incómoda que se sintió con su fama tras el estreno de la épica tragedia romántica de James Cameron, en 1997. “ Sentía que tenía que tener un determinado aspecto o ser una determinada cosa, y como la intrusión de los medios de comunicación era tan importante en aquella época, mi vida era bastante desagradable ”, admitió Winslet.

Kate Winslet no ha dudado en contar lo mucho que padeció la presión que conlleva la fama en Hollywood HENRY NICHOLLS - AFP

“Los periodistas siempre decían: ‘Después de Titanic podrías haber hecho cualquier cosa, sin embargo, elegiste hacer estos pequeños proyectos’... Y yo decía: ‘¡Sí, podés apostar lo que sea a que lo hice!’ ¿Saben por qué? Porque ser famoso es horrible ”, añadió.

A pesar de los aspectos desagradables que implica la fama, hoy en día la artista aprendió a convivir con todo y siente que “no es una carga, ni nada de eso”. También se amigó con el largometraje que la catapultó a la fama internacional. “ Titanic sigue proporcionando a la gente enormes cantidades de alegría ”, continuó, bromeando: “La única vez que pienso ‘Ahora escondete’ es cuando estamos en un barco”, dijo entre risas.

No es la primera vez que Winslet habla de cómo le impactó la fama tras el suceso de Titanic. Durante un episodio de 2021 del podcast WTF with Marc Maron, recordó que se puso “en modo autoprotector” inmediatamente después de su papel coprotagonista en el éxito de taquilla, porque se sentía “intimidada” por los medios de comunicación del Reino Unido.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic (Fox)

“Fue como la noche y el día de un día para otro”, dijo sobre su repentina fama. “Además, me sometían a mucho escrutinio físico también y me criticaban bastante; la prensa británica era realmente poco amable conmigo ”, reflexionó. “Siendo sincera, me sentí bastante acosada”, continuó Winslet. “Recuerdo que pensé: ‘Bueno, esto es horrible y espero que se pase’. Y definitivamente pasó, pero también me hizo darme cuenta de que si eso era ser famosa, yo no estaba preparada para ser famosa, gracias. No, definitivamente no”.

Hace unos meses, volvió a referirse al tema en otro podcast llamado Happy Sad Confused. “Por lo visto yo estaba demasiado gorda ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron muy malos. Ni siquiera estaba gorda”, dijo la actriz de Avatar: el camino del agua, película en la que se reunió con el director de Titanic, James Cameron. Según Winslet, la presión que le pusieron para tener un cuerpo perfecto la condujo a una crisis sobre la que en la actualidad decide no callar.

Kate Winslet, en la piel de Rose IMDb

Al momento del rodaje de Titanic, la intérprete tenía tan solo 20 años, punto sobre el que hizo hincapié en la entrevista concedida. “ Me hubiera gustado decirles a los periodistas algo, les habría respondido: ‘No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando. Estoy lidiando con todo, estoy profundamente insegura, estoy aterrada, no hagas esto más difícil de lo que ya es’ ”, manifestó Winslet, quien le puso palabra a lo sucedido en esa etapa de su vida. “Eso es bullying, y es abuso también”.

Además, habló de como vive hoy los cambios que experimenta su cuerpo con el paso del tiempo. “Hay partes de mi cuerpo que ya no hacen lo que quiero que hagan”, expresó, pero hizo una salvedad. “Hay algo fabuloso en decir: ‘Bueno, así son las cosas’. Nos volvemos más mujeres, más poderosas, más sexys, y creo que eso es asombroso. Vamos chicas, solo tenemos que hacernos cargo de nuestro poder. ¿Por qué no? La vida es demasiado corta”, aconsejó durante una entrevista.

LA NACION

Temas Kate Winslet