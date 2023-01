Kate Winslet, enojada con quienes se burlaron de cómo lucía en Titanic: “Me hicieron bullying”

escuchar

Con una gran trayectoria en su haber y un conocimiento cabal de la industria, Kate Winslet ya no tiene filtro al momento de exponer situaciones que vivió en Hollywood que le causaron un gran malestar que incluso persiste hasta el día de hoy. La actriz, a sus 47 años, recordó en el podcast Happy Sad Confused lo mucho que le afectaron las críticas a su cuerpo cuando se estrenó, en 1997, Titanic .

“Por lo visto yo estaba demasiado gorda ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron muy malos. Ni siquiera estaba gorda”, dijo la actriz de Avatar: el camino del agua, película en la que se reunió con el director de Titanic, James Cameron. Según Winslet, la presión que le pusieron para tener un cuerpo perfecto la condujo a una crisis sobre la que en la actualidad decide no callar.

Kate Winslet en la premiere de Avatar: el camino del agua realizada en Londres GARETH CATTERMOLE - Getty Images Europe

Al momento del rodaje de Titanic, la intérprete tenía 20 años, punto sobre el que hizo hincapié en la entrevista concedida. “Me hubiera gustado decirles a los periodistas algo, les habría respondido: ‘No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando. Estoy lidiando con todo, estoy profundamente insegura, estoy aterrada, no hagas esto más difícil de lo que ya es’”, manifestó Winslet, quien le puso palabra a lo sucedido en esa etapa de su vida. “Eso es bullying, y es abuso también”.

Leonardo Di Caprio y Kate Winslet, dirigidos por James Cameron en Titanic IMDB

El mes pasado, la actriz británica había expresado cómo las mujeres son blanco fácil a la hora de criticar los cuerpos. “No voy a pedir disculpas por lucir como un desastre”, expresó Kate en el podcast Woman’s Hour, de la BBC. Parte de las críticas surgieron al verla interpretar a una oficial de policía en la serie que le valió el Emmy, Mare of Easttown. Para personificarla, tal como exigía la historia, la actriz no tuvo reparos en mostrarse al natural, con el pelo recogido y con ropa holgada. “Nunca harías tanto alboroto o tanto ruido por la apariencia de un actor masculino, ¿verdad?”, preguntó Winset en el podcast. Y se respondió a sí misma: “No, no lo harías”. De esta manera, marcó el doble estándar que existe a la hora de juzgar a las estrellas de Hollywood.

Kate Winslet en Mare of Easttown, miniserie en la que brindó una interpretación notable

Asimismo, manifestó que en ocasiones intenta tomarse las opiniones ajenas con humor, aunque le cueste. “Me causa gracia la crítica. De hecho, tenía maquillaje puesto mientras interpretaba a Mare. Y cuando encaré mi siguiente proyecto, I Am Ruth, pensé: ‘Bueno, solo tengo una opción, ir un paso más allá’. Allí no solo no usé nada de maquillaje sino que usé el cabello recogido en una cola de caballo, como lo hago todos los días de mi vida”, reveló. “Me preocupa apasionadamente destacar los temas de los que es necesario hablar y de los que quizás a la gente le resulte difícil hablar”, explicó y sumó: “No tengo miedo de parecer realmente un desastre la mayor parte del tiempo. Quiero decir, ¿quién se maquilla mientras hace la carrera escolar? Yo no lo hago”.

“Hay partes de mi cuerpo que ya no hacen lo que quiero que hagan”, sumó, pero hizo una salvedad. “Hay algo fabuloso en decir: ‘Bueno, así son las cosas’. Nos volvemos más mujeres, más poderosas, más sexys, y creo que eso es asombroso. Vamos chicas, solo tenemos que hacernos cargo de nuestro poder. ¿Por qué no? La vida es demasiado corta”, aconsejó, como ya lo había hecho en el Día Internacional de la Mujer, cuando habló de su experiencia en la industria y brindó tips para actrices que recién están dando sus primeros pasos.

Kate Winslet, sin filtro para hablar de Hollywood

“No esperes que el mundo te brinde algo que vos misma no trabajaste duro para conseguir. No te van a servir las cosas en bandeja, hay que seguir experimentando y practicando, aunque sea en casa. No actúes delante de un espejo, lo único que hace eso es mostrarte cuáles son tus expresiones faciales. Es más importante empezar desde adentro. Intenta no ser dura con vos misma si no conseguís un papel que realmente querías, simplemente seguí adelante”, continuó. Sobre el tan debatido tópico de la apariencia, Winslet fue categórica: “No analices demasiado tu aspecto, sólo te acomplejará y se convertirá en una distracción. Actuar es una alegría y un placer. Seguí disfrutando de lo que se siente”, sumó.

Kate Winslet reveló que batió un increíble récord en el rodaje de Avatar: aguantó la respiración más de siete minutos Instagram:@kate.winslet.official

En cuanto a su flamante personaje de Ronal en Avatar: el camino del agua, Winslet manifestó: “Ronal es profundamente leal y una líder intrépida. Incluso frente a un peligro grave y con un bebé recién nacido, se une a su gente y lucha por lo que más ama: su familia y su hogar”. Para el rodaje, debió adquirir la habilidad de permanecer un tiempo prolongado bajo el agua. Por lo tanto, empezó a entrenar y logró batir un récord entre el elenco: 7 minutos y 14 segundos dentro de un tanque de unos 3400 litros de agua. “Fue brillante y me sentí muy orgullosa de mí misma”, dijo la actriz en diálogo con la revista británica Empire. “Lo más asombroso para mí, como mujer de mediana edad, fue aprender algo no solo nuevo sino sobrehumano”, subrayó.

LA NACION