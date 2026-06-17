Katherine LaNasa reveló que fue “acosada” por el fantasma de Dennis Hopper

Katherine LaNasa sorprendió con una confesión inesperada. Mientras disfruta del éxito de The Pitt, la serie médica que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos de los últimos años, la actriz reveló que durante mucho tiempo sintió la presencia del fantasma de Dennis Hopper, su exmarido, y repasó una serie de sucesos que la convencieron de que existe una forma de vida después de la muerte.

Dennis Hopper en Máxima Velocidad

“Creo en los fantasmas”, sostuvo con convicción en uno de los recortes que W Magazine eligió para promocionar la entrevista. Según contó, el aclamado actor comenzó a manifestarse poco después de fallecer en mayo de 2010. “El fantasma de Dennis Hopper estuvo presente durante mucho tiempo. Llevábamos muchísimos años divorciados”, repasó.

LaNasa explicó que ella fue la última esposa de Hopper y que, por eso, la conexión continuó siendo profunda. “Creo que ese nivel de intimidad cuando alguien está muriendo quizás solo se puede tener con una pareja”, reflexionó.

"Me visitó primero de maneras que daban miedo", aseguró la actriz en una entrevista Grosby Group

Luego de asegurar que las primeras apariciones fueron perturbadoras, recordó la primera vez que lo vio después de muerto. “Me visitó primero de maneras que daban miedo”, contó. En una de esas experiencias, lo vio de la misma forma en la que se encontraba en los últimos meses de su vida: en silla de ruedas y cayéndose al suelo durante una ceremonia de los premios Oscar. “Era muy angustiante”, recordó.

La experiencia sobrenatural de la actriz no fue gratis: LaNasa explicó que esas presencias llegaron a afectarla físicamente. “Solía despertarme empapada en sudor”, recordó. Cansada de la situación, decidió ponerle un límite al asunto. “Le dije que tenía que dejarme en paz. Y lo hizo”. Sin embargo, poco después comenzó a sentirse extraña por haber tomado esa decisión.

LaNasa con el elenco de The Pitt KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según contó, el mismo día en que le confesó a otra persona lo incómoda que se sentía por haber alejado a Hopper, cambió de camino al regresar a su casa y entró por casualidad en una galería de arte. Allí encontró una fotografía del actor ubicada al fondo de la sala. “Llevaba un sombrero fedora y le guiñaba un ojo a la cámara”, recordó. Para ella, aquella imagen fue una señal. “Sentí que me estaba dejando ir”.

Poco tiempo después tuvo un último encuentro con él, esta vez en sueños. “Estábamos los dos en una cafetería en Grecia”, relató. En esa conversación, Hopper le transmitió que estaba bien, que ya no sufría y que se encontraba en paz. “Nunca volví a saber de él”, cerró.

Junto a Peter Fonda, en una de sus películas más icónicas, Busco mi destino Archivo

LaNasa estuvo casada con Dennis Hopper entre 1989 y 1992. La actriz conoció al realizador y protagonista de Busco mi camino cuando daba sus primeros pasos en Hollywood y, pese a la diferencia de edad, la relación avanzó rápidamente. Un año después de la boda nació Henry Lee Hopper, el único hijo de la pareja. Con el tiempo, Hopper volvió a casarse.

Tras el final de esa relación, la actriz volvió a apostar al amor. Su actual esposo es Grant Show, el actor que alcanzó la fama internacional en la década de 1990 gracias a su papel de Jake Hanson en Melrose Place.

LaNasa y Show se conocieron en 2006 durante las grabaciones de la serie Big Love. Aunque en aquel momento apenas intercambiaron algunas palabras, volvieron a encontrarse tiempo después en Vancouver y comenzaron una amistad que pronto se transformó en romance.

Katherine LaNasa está casada con el actor Grant Show MICHAEL TRAN - AFP

Después de varios años de relación, la pareja anunció su compromiso en julio de 2012 y se casó el 18 de agosto de ese mismo año en una ceremonia íntima celebrada en Topanga, California. Desde entonces se muestran como una de las parejas más estables de Hollywood.

En marzo de 2014 llegó a la familia Eloise, la única hija que tienen en común. A lo largo de los años, ambos contaron que hacen un esfuerzo consciente para preservar la relación pese a sus compromisos laborales y que incluso tienen una regla: no pasar más de diez días sin verse.