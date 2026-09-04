Katy Perry habló de su separación de Orlando Bloom y reveló cómo nació su romance con Justin Trudeau

Katy Perry atravesó uno de los años más difíciles de su vida cuando terminó su relación de casi una década con Orlando Bloom. Pero lo que comenzó con lágrimas, soledad y una gira internacional a miles de kilómetros de su casa terminó, según la propia cantante, con una de las mayores sorpresas de su vida: el encuentro con Justin Trudeau, el exprimer ministro de Canadá, a quien hoy define nada menos que como el amor de su vida.

Perry, de 41 años, habló de su presente sentimental y de los meses posteriores a su separación de Bloom, de 49, en una entrevista con la revista People publicada este miércoles. La cantante reconoció que 2025 fue un año particularmente complicado, aunque también aseguró que aquella crisis terminó empujándola hacia una nueva etapa personal. “Probablemente fue el momento más difícil. Mis amigos estaban todos en casa. Yo lloraba y me sentía muy lejos”, recordó.

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutaron de una escapada romántica en Saint-Tropez Cordon Press

La separación de Bloom se produjo mientras Perry estaba embarcada en su gira Lifetimes, que había comenzado en abril de 2025. La pareja llevaba años de relación y había atravesado una primera ruptura, se había comprometido y tenía una hija en común, Daisy Dove, nacida en 2020.

Cuando sus representantes confirmaron públicamente el final de la relación, en julio de 2025, Perry se encontraba en Australia. Lejos de su círculo más cercano y en medio de una extensa agenda de conciertos, la cantante tuvo que atravesar la ruptura mientras continuaba trabajando.

Katy Perry y Orlando Bloom junto a su hija Daisy Dove en Porto Cervo, Sardinia, en 2024 CIAO, FATA, MIBA - Backgrid UK/The Grosby Group

Y había además una persona que la acompañaba durante aquel recorrido: Daisy, que actualmente tiene seis años, y en aquel momento viajó junto a su madre. Para la cantante, que su hija pudiera verla sobre el escenario en medio de semejante momento personal terminó teniendo un valor especial.

“Pudo ver a su madre saliendo adelante. Eso es bueno para ella. Vio a su madre ser fuerte”, dijo la intérprete de “California Gurls”. Pero inmediatamente aclaró que esa imagen de fortaleza no significaba que todo hubiera sido sencillo. “Tampoco todos los días fueron fáciles”, reconoció.

Daisy Dove Bloom

La cantante aseguró que encontró contención en las personas que la rodeaban. “Mis ángeles se pusieron manos a la obra. Realmente me apoyaron”, contó. Y fue justamente continuar con su trabajo lo que le permitió recuperar el rumbo.

“Aprendí a retomar mi propósito”, explicó. Lo que Perry todavía no sabía era que aquella misma gira terminaría conectándola con quien ahora considera su gran amor. “Y me llevé el mejor regalo de esta gira: conocí al amor de mi vida”, afirmó, en relación al político canadiense.

El ex primer ministro Justin Trudeau y Katy Perry se dan la mano al salir de un evento durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026 Sean Kilpatrick - The Canadian Press

La frase resume el giro que experimentó su vida sentimental en apenas unos meses. Poco después de la separación de Bloom, Perry y Trudeau comenzaron a ser vinculados sentimentalmente tras ser vistos juntos durante una cena en Montreal.

Las imágenes fueron suficientes para alimentar las especulaciones sobre un romance, pero ninguno de los dos se apresuró a hablar públicamente sobre la relación. Finalmente, fue Perry quien terminó confirmando que estaba enamorada.

En octubre de 2025, durante un concierto en Praga, República Checa, un fan del público le pidió matrimonio a través de un cartel. La cantante miró el mensaje y respondió con una frase que, sin necesidad de mencionar a Trudeau, dejó claro que su corazón ya estaba ocupado. “No, estoy saliendo con otra persona, ¡por Dios!”, contestó entre risas. Desde entonces, la relación dejó de ser un secreto a voces. Trudeau fue visto entre el público durante la gira de Perry y ambos comenzaron a mostrarse cada vez más cómodos con su vínculo. Ahora, la cantante directamente lo describe como una relación “súper sanadora”.

“Se sabe las letras, me apoya y está maravillado”, contó Perry. Pero lo que más parece unirlos, según la cantante, es una sensibilidad compartida. “Es una persona muy sentimental, y creo que en eso coincidimos. Estoy muy agradecida”, afirmó.

Perry también contó que durante mucho tiempo había esperado encontrar un amor que estuviera a la altura de sus propias fantasías románticas. Incluso había hablado de ese deseo con su terapeuta.

Katy Perry y Orlando Bloom aparecen en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills, California, el 2 de marzo de 2025 Evan Agostini - Invision

“Siempre había deseado un amor épico y legendario”, reveló. Y ahora cree haberlo encontrado. “Todo en mi vida es épico, pero esto era como la pieza que faltaba del rompecabezas; entonces apareció”, explicó al referirse a Trudeau.

La manera en que Perry habla actualmente de Trudeau no significa que considere un error los nueve años que pasó junto a Orlando Bloom. Por el contrario, la cantante reivindicó los aprendizajes que le dejó aquella relación.

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su romance en 2016

“No habría permanecido en una relación durante nueve años si no hubiera habido cosas realmente importantes que aprender”, sostuvo. Y agregó: “Cada relación sirve para aprender”.

La cantante también admitió que para poder avanzar debió aceptar que aquella historia había terminado. “Tuve que dejarlo ir para poder seguir adelante”, dijo.

Orlando Bloom y su pareja Luisa Laemmel fueron vistos llegando a Milán, Italia, durante la Semana de la Moda masculina Primavera/Verano 2027. Best Image/The Grosby Group

El actor también rehizo su vida: fue vinculado recientemente con la modelo suiza Luisa Laemmel, de 28 años. Ambos fueron fotografiados juntos a la salida del Super Bowl en febrero, imágenes que inmediatamente despertaron rumores sobre una posible relación.