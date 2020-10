El padrastro del actor habló de sus cualidades y también contó cómo vivieron sus problemas de salud como familia Fuente: Archivo

En una entrevista con la revista People, el reconocido periodista Keith Morrison habló sobre sus 50 años de carrera y también sobre su familia, el gran pilar de su vida. En ese contexto, le sobraron halagos para su hijastro, el actor Matthew Perry a quien describió como una persona "sobresaliente". Además recordó los tiempos en que el actor tuvo problemas de salud y destacó la unión familiar que eso trajo.

Perry sufrió una perforación gastrointestinal en 2018, por la que tuvo que pasar tres meses en cama. Al respecto, su padrastro contó: "Tuvimos la oportunidad de pasar mucho tiempo con él y creo que fue algo bueno para todos". Y agregó: "Es triste cuando alguien tiene un problema de salud serio y tiene que ser operado y se preocupa porque todo salga bien. Eso generó un acercamiento de toda la familia. Todos estuvimos ahí para apoyarlo. Lo está superando".

Morrison se casó con Suzanne, la madre de Matthew, en 1981 y asegura que desde esos tiempos que el actor es una persona sobresaliente. "Él es una de esas personas que siempre es el centro de atención por alguna razón y eso sucede desde que era un niño", reveló.

El periodista recordó algunas aventuras compartidas. "Solía llevarlo al entrenamiento de hockey los sábados a la mañana. Era como: 'Matthew y el equipo de hockey'. Él era el que hacía todos los goles. Él era la persona. Lo mismo con el tenis. Él era extremadamente bueno en el tenis y muy intenso. Es un personaje intenso, talentoso, enfocado y muy inteligente. Siempre fue así y siguió siéndolo a medida que fue creciendo".

Sobre el éxito del personaje de Perry como Chandler Bing en Friends, Morrison aseguró que lo sorprendió tanto como al resto del mundo. "Estaba en una instancia de cuestionarse si esta cosa de actuar iba a funcionar o no. Cuando de repente, el chico lo logró. Un millón de cosas surgieron luego de eso, pero que él fuera elegido para un papel como ese no me sorprende ni un poco. Congenia perfectamente con su sentido del humor. Si lo escribieron para él por como era, o si él lo adaptó, no lo sé. Probablemente sea una combinación de las dos cosas, pero ese personaje es Matthew y siempre ha sido él. Es un alma talentosa, un chico inteligente. Él es un buen chico. Amamos tenerlo cerca".

