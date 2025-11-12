Jennifer Aniston: de su “extraordinario” amor con Jim Curtis al doloroso recuerdo de Matthew Perry

Jennifer Aniston es una de las Mujeres de Hollywood 2025. En las últimas horas, la actriz fue homenajeada por la revista Elle junto a Emily Blunt, Jessie Buckley, Chase Infiniti, Hailee Steinfeld y Teyana Taylor. Fue en el marco de este reconocimiento que la estrella habló sobre lo mejor de ser mujer en la industria, se sinceró acerca de su nueva relación sentimental con Jim Curtis y también, confesó lo mucho que extraña a su colega y amigo, Matthew Perry, con quien compartió el set de Friends durante una década.

Los rumores de que la actriz, de 56 años, tenía nuevo amor comenzaron en julio pasado. La pareja fue fotografiada por primera vez en un yate y, desde entonces, Curtis la ha acompañado a varios eventos, entre los que se encontraban el lanzamiento de su firma de cuidado capilar LolaVie y el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en Nueva York. “Ella está muy feliz y en un gran momento”, le dijo una fuente cercana a People.

Las imágenes de Jennifer Aniston y Jim Curtis que despertaron rumores de romance G3/The Grosby Group

La confirmación del romance llegó a principios de noviembre, cuando la intérprete posteó una imagen en los que se los puede ver abrazados, en medio del festejo de cumpleaños número 50 del coach espiritual. “Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero”, escribió Aniston en su cuenta de Instagram blanqueando lo que ya era un secreto a voces. Sin embargo, fue en las últimas horas, que la actriz habló por primera vez sobre el hipnoterapeuta y no escatimó en elogios. “Es simplemente extraordinario”, le confió a Elle notablemente enamorada.

Anniston mostró su admiración por este hombre que “ayuda a muchísimas personas”. “El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace”, aclaró sobre este coach espiritual. “Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar tu vida”, explicó.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en una conferencia sobre bienestar instagram.com/jimcurtis1

Curtis se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.

“Está radiante. Todo en su vida le está saliendo bien y está muy ilusionada. Jim es el mejor. Sus amigos lo adoran. Es tranquilo, muy cariñoso y la apoya muchísimo. Ha aportado una energía muy positiva y constante a su vida”, contó un allegado a la actriz después de la confirmación de ella. “Todo se siente ligero, natural y realmente bien. Es exactamente donde ella quiere estar ahora mismo”, aseguró.

“Se lo extraña”

Sus sentimientos de felicidad por esta nueva oportunidad en el amor se mezclan con los recuerdos y la tristeza por no tener a su amigo, Matthew Perry. Ya han pasado dos años desde su muerte y ella aún lamenta su partida. Tras calificar su muerte como “alarmante e impactante”, Aniston confesó que lamentablemente fue algo que no la sorprendió. De hecho, era algo que temía con sus otros compañeros de Friends. “Siempre decíamos: ‘Espero no recibir nunca esa llamada’”, comentó, dejando en claro que todos estaban muy preocupados por la salud de Perry.

El elenco de Friends junto a Brad Pitt, que hizo un cameo en la sitcom

“Su lucha contra esa enfermedad (en referencia a sus adicciones) fue realmente dura para él. Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos. Aunque fue muy duro para todos nosotros, una parte de mí piensa que esto es mejor. Me alegro de que ya no sufra tanto”, había revelado tras su muerte en diálogo con Vanity Fair aunque, en los días previos a su muerte, estaba muy sano y “en plena búsqueda de su bienestar”. “Había dejado de fumar. Estaba poniéndose en forma”, contó.

Tras asegurar que Perry “deseaba la felicidad más que nada”, Jennifer le dijo a Elle qué es lo que más la angustia: “Me entristece que nunca haya alcanzado estar bien realmente, porque se la merecía”. Y enseguida advirtió lo mucho que se lo extraña en este plano: “Lo extrañamos. Se lo extraña. Era un ser humano brillante y un talento extraordinario, muy querido”.

Jennifer Aniston y Matthew Perry eran muy amigos

Perry fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles tras un ahogamiento accidental, que según la autopsia fue consecuencia de los efectos de la ketamina. El actor había atravesado una larga lucha contra las adicciones.

Ser mujer en Hollywood

En la misma entrevista con Elle, Aniston habló sobre “lo mejor de ser mujer en Hollywood” y confesó que para ella es poder seguir haciendo lo que la apasiona. La actriz, que se encuentra actualmente protagonizando la cuarta temporada de The Morning Show, reflexionó sobre el poder femenino dentro de la industria: “He trabajado muy duro y me encanta lo que hago. Y también el hecho de que podamos crear proyectos que marquen la diferencia e incluir voces femeninas es algo realmente maravilloso que podemos hacer ahora que se nos permite tener voz y voto”, remarcó.

Jennifer Aniston en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en Nueva York JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Hubo una época en la que no nos permitían estar en esa mesa. Se pensaba: ‘Qué adorable que pienses que podrías ser productora o dirigir una productora’. Era una industria muy dominada por los hombres, y aún nos queda mucho camino por recorrer, pero las mujeres en Hollywood hacemos lo que hay que hacer. ¡Hacemos que las cosas sucedan!”, agregó orgullosa de ser parte del cambio.