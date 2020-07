Friends: llega un lanzamiento especial para los fanáticos verdaderos de la serie

En septiembre, se lanzará un libro de cocina de más de 90 recetas que incluirán desde tragos hasta platos y postres inspirados en momentos icónicos del show

El paso de los años parece no haber ocurrido para los fanáticos de la serie Friends , que siguen paso a paso la vida de los actores que representaron a Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross, y se mantienen expectantes ante cualquier novedad vinculada con el programa.

En esta oportunidad, hay un nuevo producto que se lanzará en los próximos meses y que ya emociona a los seguidores de la sitcom. Se trata de un libro de cocina de más de 90 recetas que incluirán desde tragos hasta platos y postres inspirados en momentos icónicos del show, según el sitio BuzzFeed .

Friends: The Official Cookbook será el título del recetario oficial creado por la chef Amanda Yeeque y saldrá a la venta a finales de septiembre a través de Amazon.

Una de las recetas dedicadas para el desayuno o la merienda fue bautizada como la "Janice's Oh. My. Gawd. Pancakes" , que aparece en el episodio "The One With The Princess Leia Fantasy", cuando Janice le prepara unos panqueques a Chandler después de que volvieron a estar juntos, algo que molestó fuertemente a Joey.

También hay otra receta para realizar "The Joey Special" , también conocido como dos pizzas, que se mencionó en "The One With Ross Wedding (parte 1)". Si bien Joey nunca detalla en la serie cuáles son los gustos de pizza que lleva su "especial", en el libro se mencionan una de ajo y almejas y otra de jamón, salchichas y salame.

Otro de los momentos más reconocidos de la sitcom de los seis amigos sucede cuando Rachel y Ross se besan por primera vez y Phoebe dice: "Es su langosta". A causa de esta ocasión, el libro expresó su versión de la "Langosta de Rachel con un rollo de langosta" .

El lanzamiento de este libro llega después de que se retrasara el programa especial de HBO Max, un reencuentro del elenco que estaba previsto para mediados de este año, pero debió ser pospuesto a causa de la pandemia del coronavirus.