El 2023 fue muy complicado para Kevin Costner en el plano personal, por lo que es probable que el actor haya celebrado su cumpleaños con aires de esperanza y energía renovada. El protagonista de Yellowstone cumplió 69 años y para conmemorar la fecha subió a sus redes sociales una foto retro con una serie de agradecimientos.

“ Hoy celebramos un año más de vida y nos tomamos un momento para honrar a este niño que tenía grandes sueños. Es difícil creer lo lejos que hemos llegado ”, escribió el actor en su cuenta de Instagram. “Gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños. Gracias al apoyo de ustedes he podido perseguir mis sueños todos estos años”, añadió. La imagen, en blanco y negro, muestra a un joven Costner luciendo un sombrero de cowboy y con una enorme sonrisa en su rostro.

La última aparición pública del actor previa a su cumpleaños fue el 7 de enero durante los Globos de Oro. El actor presentó uno de los premios de la noche junto a America Ferrera, a quien sorprendió al recitar parte del monólogo que tuvo ella en la película de Barbie.

“ Hay una escena que me encanta. Creo que a mucha gente le encanta esa escena ”, dijo antes de comenzar el relato. “Ya sabes, ‘Es literalmente imposible ser una mujer. Eres tan guapa. Eres tan inteligente. Y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena’. Eso estuvo muy bien”, le dijo a su colega, quien atónita le respondió: “¿Tú, Kevin Costner, memorizaste mi monólogo sobre la feminidad de Barbie?”, a lo que Costner se limitó a decir entrecortadamente: “No”, causando risas en la platea. Claro, como todos los presentadores, el actor estaba leyendo su discurso de un teleprompter.

Kevin Costner, en los Globo de Oro 2024 AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los 68 seguramente no serán recordados con especial cariño por la estrella de Hollywood. Durante el verano boreal, su esposa de 49 años, Christine Baumgartner, le pidió el divorcio, desatando una guerra judicial por los bienes del actor y la cuota alimenticia que debía pasarle a los tres hijos que tienen en común. El matrimonio llevaba 18 años en pareja y la separación terminó siendo una sorpresa para Costner .

Tras varias audiencias, ambos llegaron a un entendimiento en septiembre pasado, después de que se confirmara lo establecido en el acuerdo prenupcial. Un juez dictaminó que Costner solo tenía que pagarle a Christine 63.209 dólares al mes de su fortuna, la cual es de 400 millones de dólares, para el cuidado de los tres adolescentes que tienen en común, Cayden (16), Hayes (14) y Grace (13).

Kevin Costner y Jewel Kilcher Collage

Sin embargo, hoy el actor vive un gran momento amoroso, ya que encontró nuevamente el amor en los brazos de la cantante Jewel, a quien conoció en noviembre en un evento benéfico. El ganador del Oscar y la intérprete de “You Were Meant for Me” coincidieron en la isla privada que el empresario Richard Branson tiene en el Caribe y el flechazo fue inmediato. “Se llevan muy bien y Jewel parece estar contenta”, afirmó una fuente cercana a ambos.

Los rumores de un posible romance surgieron cuando se filtraron fotos en las Islas Vírgenes Británicas, en donde se llevó a cabo el evento para la Fundación Inspiring Children de Jewel. En ese momento, el sitio TMZ calificó la relación como “bastante nueva”.

Durante esos días en el Caribe, considerados la primera escapada de vacaciones para Costner en su nueva vida de soltero, el actor fue visto de muy buen humor, según reveló en ese momento el portal Page Six. El medio apuntó, además, que el intérprete se mostró mucho más interesado en mirar hacia el futuro que en quedar prendido de la separación de su esposa. “Estuvo hablando con otros invitados sobre sus próximos trabajos cinematográficos. Incluso, proyectó parte de su última película”, aseguró al medio alguien que también viajó a la isla. “¡Es tan amable!”, agregó y resaltó los buenos tratos de la estrella de Hollywood.

