Kevin Federline publicó unos videos privados de Britney Spears con sus hijos que podrían llevarlo a la Justicia

Kevin Federline volvió a protagonizar una polémica vinculada a su exesposa, Britney Spears, con quien estuvo casado de 2004 a 2007 y con quien tiene dos hijos en común, Sean, de 16 años y Jayden, de 15 . El músico y bailarín publicó en su cuenta de Instagram videos en los que expuso a la artista y a sus hijos, en lo que parecía ser un momento de enojo de Spears con ellos.

“ No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que mis hijos sean acusados luego de todo lo que atravesaron. Aunque nos duela mucho, como familia decidimos publicar estos videos ”, escribió Federline, de 44 años, en su red social. “Esto ni siquiera es lo peor de todo. Las mentiras tienen que cesar. Espero que nuestros hijos crezcan y sepan ser mejor que esto”.

Britney Spears, junto a sus dos hijos, Sean y Jayden, en una foto de hace varios años Instagram / prestonandjayden

En uno de los videos, grabado por uno de los adolescentes, se la ve a Spears entrando a su habitación y pidiéndole a su hijo que la respete en su hogar. “Tienen que empezar a tratarme como una mujer que tiene valor. Soy una mujer, sean buenos conmigo, ¿entienden?”, se escuchaba decir a la cantante.

En cuanto al segundo video, el mismo muestra una secuencia poco clara arriba de un vehículo en el que Britney tiene un intercambio con Sean y Jayden porque uno de ellos entró a una heladería sin su calzado. La exposición de imágenes de la intimidad de los menores y de su exmujer causó repudio y Federline borró a las pocas horas ambos videos. Sin embargo, podría enfrentar consecuencias legales.

Jayden (izquierda) y Sean (derecha), los dos hijos de Britney Spearse, junto a Eddie Morales, un amigo de su padre, que los considera sus sobrinos Instagram / emooficial718

Así lo confirmó este jueves Mathew Rosengart, el abogado de Spears, en diálogo con Page Six. “Britney Spears es un ícono, una persona talentosa, brillante y trabajadora a quien todo el mundo quiere”, expresó el abogado. “No se puede decir lo mismo de Kevin Federline quien, por razones inexplicables, decidió brindar una entrevista gratuita que lastimó a la madre de sus hijos”, añadió, en alusión a las declaraciones del cantante a The Daily Mail sobre su exesposa.

Además, el abogado hizo referencia a los videos. “ Britney ama a sus hijos (...) Y la decisión de Federline de postear videos de cuando ellos tenían 11 y 12 años es aberrante”. De acuerdo al letrado, el bailarín se manejó en la ilegalidad ya que Spears no sabía que estaba siendo grabada, lo que podría complicar a Federline en la Justicia. “Se creó problemas legales a sí mismo por cuestiones que van más allá del ciberacoso y del ciberbullying”, sumó.

La entrevista de la polémica

Una de las últimas imágenes que subió Britney Spears con sus hijos Captura Instagram

La disputa entre Federline y Spears se reavivó esta semana, luego de que el músico brindara duras declaraciones en contra de la madre de sus hijos. “ Los chicos decidieron que por ahora no quieren verla. Han pasado algunos meses desde la última vez que la vieron, y ellos también decidieron no ir a la boda ”, contó, haciendo mención al casamiento de Britney con Sam Asghari, en junio de este año.

El cantante también reveló que a veces le cuesta explicarle a sus hijos la razón por la que su mamá postea fotos en la que se la ve casi desnuda. “Les digo, ‘miren, tal vez es otra forma en la que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les provoca. Es duro, no puedo imaginar lo que se siente al ser un adolescente que tiene que ir al secundario en medio de eso“, añadió, remarcando que Sean y Jayden están avergonzados de cómo se muestra su madre en las redes.

A través de unas historias de Instagram y de un posteo, Spears le respondió al padre de sus hijos. “Me entristece saber que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo”, comenzó escribiendo. “Como todos sabemos, criar adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón que da se base en mi Instagram. Fue mucho antes de Instagram”, continuó. “Les di todo. Solo tengo una palabra: dolor. Lo diré... Mi madre me dijo ‘deberías dárselos a su padre’. Lo comparto ahora porque puedo... ¡Que tengan un buen día, amigos!”, concluyó.

Al poco tiempo, Britney realizó una nueva publicación. “Recordatorio: los traumas e insultos que vienen con la fama y este negocio no solo me afectan a mí sino también a mis hijos”, escribió la cantante. “Solo soy un ser humano y he hecho lo que he podido”, agregó. “¡Sinceramente me gustaría que los Federline vieran el video Big Booty! Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes!”, remarcó. Como respuesta a sus palabras, Federline publicó los videos, para arrepentirse horas más tarde.

Britney Spears con sus hijos en un paseo por Berlín hace dos años Grosby Group - LA NACION

Spears debió renunciar a la custodia de los dos pequeños en 2007 por sufrir un trastorno de bipolaridad que le fue diagnosticado ese año. Ambos eran bebés cuando ella fue internada en un centro de salud mental. Por ello, la custodia quedó bajo el poder de Federline.

Luego de pasar varios años separados, Britney recuperó dicha custodia en 2015, y pudo volver a vivir con ellos, al menos parcialmente. La artista estuvo desde 2008 bajo la tutela legal de su progenitor, quien entonces recurrió a la Justicia para poder manejar sus bienes. En noviembre de 2021, la cantante finalmente logró que se de por finalizada la tutela que la tuvo sometida por años.