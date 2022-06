La boda de Britney Spears: el brindis de Madonna, el carruaje de princesa y los looks más impactantes de “una fiesta sin familia”

Sam Asghari y Britney Spears dieron el sí y ya son marido y mujer. Para tamaño evento, el de casarse con su novio de hace dos años, la exprincesa del pop organizó una “discreta” boda a la que asistieron 60 invitados, entre los cuales hubo varias celebrities top.

El dato más llamativo: ni sus padres, ni su hermana, ni tampoco sus hijos fueron de la partida. Sin embargo, hubo algunos invitados especiales relacionados con la farándula y a la moda. Entre ellos se destacó la presencia de la reina del pop, Madonna y la de la actriz Drew Barrymore. También fueron Paris Hilton, Donatella Versace y Selena Gomez.

Madonna al llegar a la boda de Britney Spears y Sam Asghari The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Donatella Versace fue una de las invitadas que más compartió imágenes del festejo The Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Paris Hilton, en su auto, a punto de arribar a la gran boda The Grosby Group

Drew Barrymore también dijo presente The Grosby Group

La famosa diseñadora Donatella Versace se divirtió compartiendo en sus redes varios videos de la velada, entre ellos, el del brindis que propuso Madonna al ritmo de Vogue” y con la presencia de las demás invitadas top: Paris Hilton, Selena Gomez y Drew Barrymore.

“ Los recién casados más hermosos. Desde que nos conocimos, Britney siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón . Verla libre, feliz y ahora casada me pone una sonrisa en la cara. Diseñar los trajes de boda de Britney y Sam fue algo natural para mí. Se derramó una tremenda cantidad de amor en cada detalle. Junto con nuestro Atelier, creamos un vestido y un esmoquin que destilan elegancia y glamour. ¡Se ven perfectos juntos! Felicidades @britneyspears y @samasghari, gracias por el día más mágico de ayer”, escribió junto a una de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

El vestido de casamiento de Britney Spears, by Versace @kevinostaj

La reina y la princesa, juntas @kevinostaj

Además de lucir ese gran vestido de Versace, Spears caminó por el pasillo al ritmo de “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley, según consignó la revista People. Ese medio también informó que los hijos de Spears con Kevin Federline, Sean y Jayden, no asistieron, pero le desearon lo mejor a la nueva pareja, según un comunicado del abogado de Federline.

En las imágenes que circularon puede verse la coqueta carpa que montaron para el festejo, llena de flores, y el auto con la clásica frase “recién casados”. Además, llamó la atención el carruaje vintage tirado por un caballo blanco con el que llegó la novia al gran evento.

El carruaje donde llegó Britney Spears a su boda @kevinostaj

Además del festejo, la boda fue noticia por un “colado”. Según informaron medios estadounidenses, el primer marido de Britney, Jason Alexander, irrumpió en la mansión de la cantante donde se celebraría la boda y terminó siendo arrestado por la policía. Las imágenes de esa impensada intromisión quedaron documentadas en su cuenta de Instagram desde donde hizo un vivo mostrando su fechoría.

El exmarido de Britney Spears, Jason Alexander, irrumpe en la boda de la cantante

La historia de Britney y Sam

Britney Spears se casó acompañada de grandes amigos, pero con la ausencia de algunos familiares Instagram @kevinostaj

Britney Spears y Sam Asghari se comprometieron en septiembre, poco antes de que Spears fuera liberada tras una larga batalla legal por la tutela de 13 años con su familia, y en particular con su padre, en noviembre pasado.

Su matrimonio se produce poco después de que la cantante anunciara en mayo que había sufrido un aborto espontáneo, tras contar previamente en abril que estaba embarazada. “Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza”, escribió Spears en Instagram. “Seguiremos tratando de expandir nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo el apoyo. Pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil”.

El auto en el que Britney Spears y Sam Asghari parten a celebrar su noche de bodas The Grosby Group

Sam Asghari, tras una gran noche a pura celebración The Grosby Group

Spears y Asghari se conocieron en el set cuando grababan el video musical de “Slumber Party”, en 2016. Spears dijo en una entrevista de radio de 2017 que pensó: “‘Este chico es realmente lindo’, así que lo llamé”. Luego, sumó: “Es una persona muy divertida y graciosa”.