Kevin Federline aseguró que sus hijos se avergüenzan de Britney Spears y ella salió a responderle

Un nuevo escándalo púbico se suma a la larga lista de problemas que atraviesa Britney Spears. Esta vez fue su exmarido Kevin Federline, quien salió a hablar en los medios sobre la relación que la cantante tiene con sus dos hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, quienes viven con él. El bailarín aseguró que los adolescentes se sienten avergonzados del comportamiento de su madre en redes sociales y que hace meses que no la ven. Fiel a su estilo, la cantante salió a responder con un texto publicado en Instagram.

“Los chicos decidieron que por ahora no quieren verla. Han pasado algunos meses desde la última vez que la vieron, y ellos también decidieron no ir a la boda”, dijo Federline durante una entrevista con The Daily Mail. El hombre también reveló que a veces le cuesta explicarle a sus hijos la razón por la que su mamá postea fotos casi desnudas. “Les digo, ‘miren, tal vez es otra forma en la que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les provoca. Es duro, no puedo imaginar lo que se siente al ser un adolescente que tiene que ir al secundario en medio de eso ”.

A través de unas historias de Instagram, y de un posteo en su propio muro, Spears le respondió al padre de sus hijos y se mostró triste de que la relación privada entre ella y sus herederos se vuelva pública. “Me entristece saber que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo”, comenzó escribiendo.

“Como todos sabemos, criar adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón que da se base en mi Instagram. Fue mucho antes de Instagram”, continuó. “ Les di todo. Solo tengo una palabra: dolor. Lo diré... Mi madre me dijo ‘deberías dárselos a su padre’. Lo comparto ahora porque puedo ... ¡Que tengan un buen día amigos!”, concluyó.

Unos minutos más tarde volvió a arremeter a través de otra publicación, esta vez en el muro. “Recordatorio: los traumas e insultos que vienen con la fama y este negocio no solo me afectan a mí sino también a mis hijos”, escribió la cantante. “Solo soy un ser humano y he hecho lo que he podido”, agregó. ”¡Sinceramente me gustaría que los Federline vieran el video Big Booty! Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes!”, finalizó y dio por cerrado el tema.

Jayden (izquierda) y Sean (derecha), los dos hijos de Britney Spearse, junto a Eddie Morales, un amigo de su padre, que los considera sus sobrinos Instagram / emooficial718

El actual esposo de Spears, Sam Asghari, también salió a defender a la cantante en las redes sociales. “No hay ninguna validez en su testimonio con respecto a que los chicos se distancien y es irresponsable hacer esa declaración públicamente”, manifestó en un largo texto. “Los chicos son muy inteligentes. Pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y puede que con el tiempo se den cuenta de que lo duro´´ era tener como modelo a un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años”.

Asghari también señaló que, aunque no conoce personalmente a Federline, no tiene “nada contra él, aparte de que haya decidido menospreciar” a su mujer.

Britney Spears, junto a sus dos hijos, Sean y Jayden, en una foto de hace varios años Instagram / prestonandjayden

Spears debió renunciar a la custodia de los dos pequeños en 2007 por sufrir un trastorno de personalidad que le fue diagnosticado ese año. Ambos eran apenas bebés cuando ella comenzó con sus largos periodos de internaciones en centros de rehabilitación; por ello, la custodia quedó bajo el poder de Federline. Luego de pasar varios años separados, Britney recuperó la custodia de sus hijos en 2015, y pudo volver a vivir con ellos, al menos en tiempo parcial, tras poder compartir la tenencia con el padre de ambos.

“Hay mucho que no puedo compartir con ustedes porque mis hijos son muy reservados, lo cual me encanta, pero les diré que ambos son extremadamente talentosos y estoy increíblemente bendecida de tener a estos dos hombrecitos en mi vida”, escribió Britney en su cuenta de Instagram en septiembre de 2021, cuando celebraba el cumpleaños de Sean y de Jayden, donde también agregó un pequeño mensaje a sus hijos: “Si están leyendo esto, y estoy bastante segura de que lo están haciendo, los amo, pequeños demonios”.