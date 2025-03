Kieran Culkin reveló la promesa que le hizo su esposa: “Te daré cuatro hijos si te ganás un Oscar”

Kieran Culkin fue la primera figura en alzar una estatuilla durante la 97a. entrega de los premios Oscar. El hermano del protagonista de Mi pobre angelito se llevó el reconocimiento a Mejor actor de reparto por su papel en Un dolor real. En su discurso, aprovechó para recordarle a su esposa Jazz Charton una promesa que ella le hizo hace un año: “Te daré cuatro hijos si te ganás un Oscar”. Ahora, reconocimiento en mano, ¿agrandarán la familia?

“Jazz te amo, debo agradecerle a Jazz por darme a mi gente favorita en este mundo”, dijo en referencia a los dos hijos que tienen en común, Kinsey Sioux de 4 años, y Wilder Wolf de 3. Luego pidió al director de la ceremonia que por favor no pusiera la música para despedirlo, ya que aún le quedaba algo muy importante por decir.

“Quiero contar una historia sobre Jazz. Hace un año estaba en un escenario como este y de una forma muy estúpida dije que quería un tercer hijo de ella, porque dijo que si ganaba ese premio me daría un tercer hijo (en 2024 dijo sobre el escenario de la ceremonia de los Emmy que quería ser padre nuevamente), lo dijo porque no pensó que fuera a ganar. Después del show fuimos a al estacionamiento y mientras buscábamos el auto me dijo que sí, que me había dicho eso y le dije que quería cuatro hijos, me respondió: ‘te daré cuatro cuando ganes un Oscar’. Nos dimos la mano y no se lo volví a mencionar hasta ahora, Jazz eres el amor de mi vida” , dijo mientras desde la platea ella reía algo nerviosa.

el discurso de Kieran

Al terminar su discurso, él bromeó: “Tenías poca fe, pero sin presión. Te amo. Lo siento por volverlo a hacer y vamos a empezar por esos hijos”. Ahora, con el Oscar en su haber habrá que esperar a ver si el actor de Succession y su esposa, también actriz, cumplen su promesa.

Culkin, que fue el primer ganador de la noche en subir al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles, recibió la estatuilla de mano de Robert Downey Jr. por su papel en Un dolor real, el film protagonizado por Jesse Eisenberg. Estaba nominado junto con Yura Borisov (Anora), Edward Norton (Un completo desconocido), Guy Pearce (El brutalista) y Jeremy Strong (El aprendiz).

Después de ganar el Oscar, Kieran Culkin bromeó con Robert Downey Jr. para los fotógrafos Jordan Strauss - Invision

“No sé cómo llegué aquí”

“No sé cómo llegué aquí, actué toda mi vida y ha sido parte de lo que hago no sé cómo llegué, pero Emily mi manager de hace 30 años, es por ti, gracias por estar ahí y no te vayas porque estaría perdido”, había agradecido antes de comenzar a contar intimidades de su pareja.

Kieran y su esposa se conocieron en 2012 en un bar en Nueva York, hacía un año que ella había llegado desde Londres a los Estados Unidos y trabajaba en el departamento de música de una agencia de publicidad, según él mismo contó una década después a una revista de Hollywood. “La vi con un hombre, cuando él se levantó para ir al baño me acerqué y le pregunté si era su novio, y cuando ella dijo que no, le pregunté si podía ser yo su novio. Hemos estado juntos desde entonces. Cuando alguien es tan hermosa como mi esposa, solo querés estar cerca”, dijo en otra nota.

Un año después los artistas se casaron y en 2019 se convirtieron en padres por primera vez. El año pasado, al alzar su Emmy a Mejor actor por Succession, Culkin también se lo dedicó a su amor: “Le agradezco a mi hermosa esposa Jazz, gracias por compartir tu vida conmigo y por darme dos hijos maravillosos... Te amo muchísimo. Y Jazz, quiero más hijos, dijiste que tal vez si ganaba”.

LA NACION