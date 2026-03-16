El emotivo homenaje de Barbra Streisand a Robert Redford en los Oscar: “Yo también te quiero”

El domingo 15 de marzo se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 98.ª edición de la entrega de los Premios Oscar 2026 y, como es de costumbre, se conmemoró a los artistas de Hollywood que murieron el año pasado. Para esa sección conocida como “In Memoriam”, Barbra Streisand llevó a cabo un emotivo show musical en dedicatoria a Robert Redford.

Bárbara Streisand fue ovacionada tras el show emotivo que llevó a cabo en los Oscar 2026 (Fuente: Captura de pantalla)

El espectáculo se realizó en el escenario principal, donde Streisand fue la encargada de protagonizar una parte del segmento, que también recordó a algunos de los artistas fallecidos que marcaron al cine, como: Brigitte Bardot, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner.

Antes de cantar, Streisand reparó en Redford, su viejo amigo y lo describió como un hombre “brillante” que usó su influencia para causas fundamentales. Para ella no solo fue una estrella de cine, sino un incansable defensor de la libertad de prensa y un protector del medio ambiente. Además, remarcó su rol preponderante en la industria al fundar el Instituto Sundance, una plataforma que fue esencial para impulsar nuevas voces y promover el cine independiente a nivel mundial.

La cantante entonó “The Way We Were”, canción de la película homónima en la que trabajó con Redford en 1973. Como se prometió, este homenaje fue “poderoso, bello y profundo”, al tiempo que conmocionó a los presentes dentro de la sala principal.

Streisand le dedicó unas palabras a Redford antes de cantar “The Way We Were” (Fuente: Captura de pantalla)

Antes de finalizar con su show y al borde de las lágrimas, Streisand compartió con todos un episodio de su último diálogo con el actor, que murió el 16 de septiembre del 2025: “La última nota que le mandé a él terminaba con un: Yo también te quiero”. Tras aquellas palabras, el público la ovacionó.

Es importante destacar que “The Way We Were” ya se interpretó en 2013, cuando se homenajeó al compositor Marvin Hamlisch, quien creó la banda sonora del antes mencionado filme junto a Alan y Marilyn Bergman.