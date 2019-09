La actriz recordó aquél primer beso con Brad Pitt y reveló otro gran secreto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019 • 15:46

Casi seis años atrás, Kirsten Dunst ya había revelado que su primer beso lo dio a sus 11 años, durante el rodaje de la película Entrevista con el vampiro, pero que la experiencia estuvo lejos de ser idílica, aún cuando el receptor de ese beso fue el mismísimo Brad Pitt. Ahora, la actriz retomó aquella anécdota y además de reafirmar que sintió " asco" en aquella ocasión, reveló que el primer beso que considera "real" fue con un amigo de la secundaria.

En 1994, la actriz fue elegida para interpretar a Claudia, una niña a la que convertían en vampira para evitar que muriera y, como consecuencia, iba a tener su aspecto infantil para toda la eternidad. Fue con ese personaje que se tuvo que besar con Pitt, el actor que algunos definen como "el hombre más atractivo del planeta Tierra".

Kirsten Dunst tenía 11 años durante el rodaje de la película Entrevista con un vampiro Fuente: Archivo

La actriz dijo en 2013 que le había parecido "asqueroso" tener que besar en los labios del galán. Ahora, retomó el tema en una entrevista en The Late Late Show, cuando el conductor James Corden le recordó su confesión. "Besar a Brad fue asqueroso y aún lo sostengo. No sé, me parecería mucho peor que una niña de 11 años diga que fue genial besar a alguien tan mayor para ella [durante el rodaje, Pitt tenía 29 años]. La gente pensaría que que hay algo que no funcionaba bien en la cabeza de esa criatura", declaró.

El presentador estadounidense le dijo que de todas formas siempre será su primer beso, y que eso es algo que no se olvida. "Pero ni siquiera fue un beso, solo fue un pico", le retrucó Dunst. Inmediatamente Corden le repreguntó: "¿Pero entonces no lo consideras tu primer beso?".

La actriz finalmente reveló: "Tuve mi primer beso, pero como una joven adulta normal, como todo el mundo". Y cerró su relato contando su desafortunada experiencia con un compañero de la secundaria: "Fue cerca del monumento ese en Washington súper alto que tiene forma de falo. Estábamos en el ascensor a oscuras con toda la clase. Era un chico muy dulce, pero yo estaba preocupada porque una amiga mía estaba enamorada de él y a mí en realidad el que me gustaba era un amigo suyo.Así que todo estaba mal".