Kit Harington confiesa que sufrió problemas de salud mental mientras grababa Game of Thrones

El actor Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow en Game of Thrones, reveló que su papel en la serie de HBO afectó directamente a su salud mental. Además, confirmó que sus problemas de ansiedad lo llevaron luego a ingresar en un centro de rehabilitación.

En una entrevista con The Jess Cagle Show, del programa SiriusXM, el popular actor expresó: “Para ser honesto, sufrí ciertas dificultades de salud mental durante el final y después de la serie. Creo que se debió directamente a la naturaleza de la ficción y a lo que había hecho durante años”, dijo.

“El papel y especialmente el nivel de fama al que fui empujado, fue mucho para alguien tan joven y recién salido de una escuela de teatro”, comentó el actor para explicar el nivel de presión al que se vio sometido. Harington también contó que después de la intensa actividad que supuso el rodaje de las ocho temporadas de la serie, en 2019 se tomó un descanso de un año para “concentrarse en sí mismo” tras la finalización de la filmación de la última temporada de GOT. Y agregó: “Estoy muy feliz de haber hecho eso” .

En aquel entonces, varias informaciones apuntaban a que el actor había ingresado en un centro para tratar sus problemas de salud mental coincidiendo con el final de la serie. Después de ello, el intérprete de 34 años decidió que “quería volver al trabajo”, justo en el momento en que comenzó la pandemia, a principios de 2020.

Durante esos meses, Harington filmó un episodio de la segunda temporada de Modern Love, que se podrá ver por Amazon Prime Video a partir de esta semana. “Fue un proyecto divertido”, valora hoy.

No es la primera ocasión en que Harington habla de su papel en Game of Thrones. Un año atrás, apuntaba que no quería volver a interpretar a héroes como Jon Snow porque, “emocionalmente”, los hombres “tienen un problema”.

Después de ponerse en el papel del sobrino de Ned Stark durante 62 capítulos de la ficción de HBO, el actor dio una entrevista con The Telegraph. En la misma aseguró que los hombres no hablan de sus sentimientos porque les preocupa que eso “muestre debilidad”, y que “no es masculino” hacerlo . Para el actor, este es un concepto antiguo, que proviene de la Segunda Guerra Mundial.

“Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver”, expresó Harington en dicha entrevista.

Después de internarse en la clínica para tratar sus problemas de ansiedad, el actor contó que durante estos meses de cuarentena estuvo intentando superar todo lo que le generó la exposición y la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin. Además, el flamante marido de Rose Leslie, a quien conoció en la serie, aseguró que llegó a plantearse si quería seguir o no seguir actuando.

Kit Harington, en una escena de Game of Thrones Archivo

“Viste ese sentimiento de alegría que tenés cuando caminás por la calle y te das cuenta de que no has pensado en tu exnovia por un tiempo, y decís: ‘Creo que lo estoy superando’. Estoy en ese lugar ahora y estoy realmente feliz“, dijo sobre GOT. Y agregó: “Lloré mucho en la última temporada, solo por puro cansancio. Pero me sentía bastante emocionado. Creo que tenía más que ver con Emilia Clarke [Daenerys Targaryen], con la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin“.

Kit Harington y Rose Leslie, a pura sonrisa en un paseo romántico por Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Más allá de que dentro de GOT su papel era el más moral de todos, Harington aseguró que le interesa explorar lo masculino y el trauma inherente de una manera menos tradicionalmente heroica. También sumó que si bien no se identifica con Jon Snow, admitió que aportó su propia “melancolía introvertida y autorreflexiva” al papel que interpretó durante nueve años y ocho temporadas.

Sin embargo, la cuarentena con quien le dio vida a Ygritte en la serie, Rose Leslie, le hizo ver que la actuación sigue siendo su gran pasión. “Me di cuenta de que en realidad extraño mi oficio, extraño lo que hago. Es una linda revelación“, dijo Harington y contó que junto a Leslie caminan por la casa, interpretan escenas y ensayan acentos.

