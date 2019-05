Kristen Stewart contó cómo vivió el hacer pública su orientación sexual

La actriz debatió sobre la necesidad de definir una orientación sexual

La saga Crepúsculo la convirtió en un referente para todos los adolescentes que siguieron con euforia el lanzamiento de cada una de las películas, razón por la cuál Kristen Stewart comenzó a sentir una responsabilidad enorme a la hora de hablar. Es debido a esto, que cuándo tuvo que definir su sexualidad públicamente, la actriz sintió cierta presión y miedo.

Hace dos años, después de salir con hombres durante un tiempo, Kristen dijo durante una aparición en Saturday Nigh Live que era "muy gay". "Sentía una responsabilidad enorme, una que realmente me preocupaba. No podía decir que era una cosa u otra, porque entonces de alguna manera estaría abandonando lo otro", contó durante una entrevista con la revista Nylon.

"El hecho de que no tengas que definir nada ahora es mucho más honesto", dijo al hablar del cambio cultural que le permite a los jóvenes de hoy aceptar las distintas orientaciones sexuales de quiénes los rodean sin prejuicios y sin juzgar.

Kristen junto a su novia disfrutando de una tarde en Los Angeles Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

La actriz, que ha tenido relaciones que se volvieron públicas tanto con hombres como con mujeres, está presentando una película llamada "J.T. LeRoy", en donde interpreta a Savannah Knoop, una persona no binaria que no se identifica con ningún género en particular. Stewart celebra la decisión de aquellas personas que eligen no ponerle una etiqueta a su sexualidad.

"Si tuvieras esta conversación con alguien en una secundaria probablemente se darían vuelta exasperados y te dirían '¿por qué complicas tanto todo? . simplemente hacé lo que quieras", expresó sobre las charlas que giran en torno a las orientaciones sexuales. "Creo que ni siquiera tenemos palabras para describir las complejidades de la identidad en este momento".

Este tipo de pensamiento será algo que la actriz utilice próximamente, cuándo haga su debut como directora de la película "The Chronology of Water", basada en las memorias de una nadadora bisexual. "Mucho de ese espíritu se trata de encontrar un nuevo lenguaje y realmente entender que tu hogar de palabras, por decirlo así, lo construyes tú mismo", aseguró. "Y también puedes tener un millón de definiciones de cualquier palabra que quieras porque las mismas están abiertas a interpretación. .. pueden ser usadas como armas o como salvadoras".