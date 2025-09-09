La confesión del esposo de Kristin Cabot, la mujer del video viral de Coldplay

No fue infidelidad, o al menos no de parte de ella. Andrew Cabot, el esposo de Kristin Cabot, la mujer que fue captada este verano norteamericano en la kiss cam del concierto de Coldplay en brazos del entonces director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, ha roto su silencio. Lo ha hecho poco después de que medios de todo el mundo publicaran la noticia de que su esposa le había pedido el divorcio.

En una declaración a la revista People, un portavoz de Andrew Cabot habla en nombre de uno de los protagonistas involuntarios de esta historia, y lo hace para revelar que la pareja “se había separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto”.

Byron y Cabot antes de ser captados por la kiss cam en el concierto de Coldplay (Fuente: Instagram/@mamalatinatv)

Coldplay cambió la vida de los involucrados, y para mal. La reacción de la pareja al verse en pantalla grande y las palabras de Chris Martin (“O están teniendo una aventura o son muy tímidos”) terminaron en redes sociales con videos que acumulan millones de visualizaciones y generaron intriga de usuarios y medios de comunicación, que no tardaron en revelar que ambos estaban casados y tenían familias. Pero ahora la portavoz de Andrew Cabot asegura que la decisión de divorciarse “ya estaba en marcha antes de esa noche”.

Él espera que esta declaración pública, la única que ha hecho hasta la fecha, le de “un cierre a este capítulo de su vida, que pare la especulación y que su familia pueda volver al anonimato”. El comunicado también añade que no va a realizar más comentarios sobre esta historia. Por su parte, su expareja, que presentó los papeles del divorcio el pasado 13 de agosto, sigue sin hacer comentario alguno.

Andrew Cabot es director ejecutivo de la compañía Privateer Rum, una destilería de ron tradicional situada en Massachusetts, Estados Unidos. Tiene dos hijos de un matrimonio previo y en el momento de la supuesta infidelidad estaba en un viaje de negocios en Japón. La primera esposa de Cabot, Julia Cabot, corroboró la historia al Daily Mail el pasado fin de semana y declaró que Andrew también le dijo a ella que él y Kristin ya estaban separados antes del escándalo viral. “Le escribí a Andrew justo después de que ocurriera, y me respondió: ‘Su vida no tiene nada que ver conmigo’, y dijo que estaban separándose”, relató Julia, quien estuvo casada con Andrew durante cuatro años, hasta su separación en 2018.

Byron, el CEO que fue encontrado con su jefa de RR.HH.

Según The Post,Kristin y Andrew Cabot habían comprado una mansión de 2,2 millones de dólares en New Hampshire cinco meses antes de que ocurriera el incidente durante el concierto de la banda británica en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Y en una publicación de Facebook de mayo del 2024, se puede ver a la pareja sonriendo en una foto junto con los dos hijos de él. En la foto también aparecen luciendo sus anillos de boda.

En el video viral se puede observar cómo Kristin fue la primera en darse cuenta de que ella y el entonces director ejecutivo de Astronomer estaban en la kiss cam, a lo que rápidamente reaccionó cubriéndose el rostro y dándole la espalda a la cámara. También se la puede ver riendo mientras que él se agacha para salir del foco. Ni Andy Baron ni Kristin Cabot se han pronunciado acerca de la naturaleza de su relación. Ambos recibieron muchos mensajes de odio en las redes sociales por ser infieles a sus respectivas parejas, lo que resultó en que los dos dejaran sus puestos en la compañía. Él renunció a su puesto el pasado mes de julio y ella lo hizo a los pocos días.

Tampoco se ha pronunciado la esposa de Andy Byron, Megan Kerrigan Byron. De acuerdo con el Daily Mail, ella abandonó la casa de 1,4 millones de dólares que compartía con el ex director ejecutivo de Astronomer.