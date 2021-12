La Academia 2021: el motivo detrás de la ausencia de Adrián Suar en la final y el “palito” de Marcelo Tinelli

El viernes por la noche, en nada menos que la última emisión de “La Academia”, el certamen de talentos de ShowMatch conducido por Marcelo Tinelli, llamó la atención la ausencia del productor y gerente de programación de eltrece, Adrián Suar.

Luego de hacer su ingreso al estudio y de anunciar la gran final del programa -entre Noelia Marzol y Agustín “Cachete” Sierra-, Tinelli notó entre los presentes a Pablo Codevila pero no así a Suar, por lo cual aprovechó para tirar un “palito” en relación a su ausencia. “¿Dónde está?”, quiso saber. “Ya me dejó un mensaje, me dijo que se está yendo del país, no era para tanto, un saludo para el Chueco, lo quiero mucho, seguro nos está viendo desde algún avión”, sumó el conductor con ironía. En diálogo con Codevila, éste explicó que Suar se fue de viaje “por trabajo, para concentrarse”.

Meses atrás, el panorama era muy diferente. El 17 de mayo, en el primer programa de “La Academia”, Suar no solo estuvo presente presente sino que también generó el clásico intercambio de chistes con Tinelli.

“¡Qué pena que no me llamaron para Cantando por un sueño! Yo estaba en mi casa y Laurita Fernández y Angel De Brito estaban acá”, decía Tinelli por entonces. Y continuaba: “Volvimos. Nos reímos y no sabíamos si llorar. ¡Teníamos muchas hagas de empezar! ¿A quién se le ocurrió este nuevo horario? ¿A usted, Adrián Suar? Todos me preguntaron esta semana por qué decidí ir este año a las 21 y la verdad es que fue una decisión de las autoridades, si nos va como el ‘toor’, la culpa es de ellos”.

“ShowMatch está integrado por 300 familias que necesitan trabajar. Estamos cumpliendo todos los protocolos. Hoy hicimos 196 hisopados, todos negativos. Este es un año muy difícil, de incertidumbre, de sufrimiento, de parientes que se han ido y de otros que la pasaron mal. Ojalá les saquemos una sonrisa”, expresaba. “Estamos viviendo una realidad cambiante. Nadie nos enseñó a vivir en una situación así, a lidiar con una pandemia; pero descubrimos que es mejor hacer las cosas juntos, que es mejor estar unidos, que es un buen momento para ayudar a otro”, sumaba.

“Fue un año difícil”, confesaba Suar. “Guido Kaczka estuvo muy bien. Laurita [Fernández] y Ángel [De Brito] también”. Posteriormente, Tinelli le preguntaba por su presente sentimental. “No salgo con nadie. Soy solo, desde hace muchos años”, aseguró Suar, pero su respuesta no convenció al conductor.