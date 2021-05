ShowMatch 2021: Marcelo Tinelli, entre la emoción por el regreso y las chicanas por el cambio de horario

Tras un año y medio de ausencia, Marcelo Tinelli regresó a la televisión con su clásico ShowMatch. El gran retorno estaba anunciado para las 21, pero se retrasó unos minutos y recién a las 21.15, tras el tradicional clip de apertura del que participaron varias figuras, el conductor volvió a reencontrarse con su público.

“¡Buenas noches, América! ¡Cuánto hace que no la cantamos!”, expresó mientras sonaba la clásica cortina, “Twist and Shout”. Y al cambiar la música, Tinelli hizo a la primera alusión a su vida personal y familiar. “Cantemos esta canción, que es de mi yerno”, bromeó, y comenzó a entonar uno de los últimos temas de Coti, el novio de su hija Candelaria.

“¡Qué pena que no me llamaron para Cantando por un sueño! Yo estaba en mi casa y Laurita Fernández y Angel De Brito estaban acá”, bromeó. Y continuó: “Volvimos. Nos reímos y no sabíamos si llorar. ¡Teníamos muchas hagas de empezar! ¿A quién se le ocurrió este nuevo horario? ¿A usted, Adrián Suar? Todos me preguntaron esta semana por qué decidí ir este año a las 21 y la verdad es que fue una decisión de las autoridades, si nos va como el ‘toor’, la culpa es de ellos”.

Entrada de Marcelo Tinelli en el debut de ShowMatch 2021

“ShowMatch está integrado por 300 familias que necesitan trabajar. Estamos cumpliendo todos los protocolos. Hoy hicimos 196 hisopados, todos negativos. Este es un año muy difícil, de incertidumbre, de sufrimiento, de parientes que se han ido y de otros que la pasaron mal. Ojalá les saquemos una sonrisa”, deseó.

“Estamos viviendo una realidad cambiante. Nadie nos enseñó a vivir en una situación así, a lidiar con una pandemia; pero descubrimos que es mejor hacer las cosas juntos, que es mejor estar unidos, que es un buen momento para ayudar a otro”, indicó.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero lo hacemos con mucha alegría. Este año multiplicamos el esfuerzo por 47 millones de veces. Vamos a pasar un tiempo de alegría juntos. Queremos aportar. La alegría es una caricia para el alma, nuestro granito de arena”, finalizó, antes de comenzar a presentar a parte del equipo. Luego, en el tradicional ida y vuelta con las autoridades del canal, Tinelli le pregunto a Suar qué vacuna se había aplicado. “Pfizer”, reveló el gerente de programación de eltrece. “Yo la Sputnik. Parecemos dos viejos. Todas las vacunas son buenas”, retrucó el conductor. Y chicaneó: “Estamos muy contentos de estar acá. El año pasado ni me llamaron. ¿Les fue bien?”.

“Fue un año difícil”, confesó Suar. “Guido Kaczka estuvo muy bien. Laurita [Fernández] y Ángel [De Brito] también”, agregó, antes de que Tinelli le preguntara sobre su presente sentimental. “No salgo con nadie. Soy solo, desde hace muchos años”, aseguró Suar, pero su respuesta no convenció al conductor.

LA NACION