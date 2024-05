La aclaración de Facundo Arana sobre su estado de salud: “Tiraron una bomba cualquiera”

Escuchar

Facundo Arana contó en sus redes sociales que tenía carcinomas en etapas tempranas y que los médicos le aconsejaron extraerlos. Así lo hizo y lo mostró públicamente para crear conciencia y que todos entiendan que no hay mejor medicina que la prevención. Sin embargo, algunos medios hablaron de cáncer y alarmaron a sus fans. LA NACIÓN se comunicó con el actor para tener más detalles sobre su salud.

“Tiraron una bomba cualquiera, porque mi posteo fue súper claro y con la única intención de generar conciencia sobre la detección temprana. Salieron a decir que tengo cáncer y es una locura. No soy de aclarar nada porque aprendí que es tirar nafta al fuego. Solo digo que es bueno hacer bien los deberes para que se pueda resolver como lo resolví yo, porque si no el futuro de eso sí es cáncer. Hay mucha liviandad para hablar de estas cosas. Preocuparon a mi familia, me llamaron todos y volví a revisar mi posteo y es tan claro que me enorgullece”, dijo Arana.

El actor, de perfil bajo y reacio a hablar de su vida privada, sin embargo pensó que esta vez valía la pena hacerlo. “Simplemente me saqué un carcinoma y me los vengo sacando desde hace cinco años, uno o dos por vez. Cuando aparecen lesiones en la piel me las hago chequear, algunas se pueden tratar con alguna crema y otras es mejor sacar. Está bueno que la gente sepa eso. Estuve al sol toda mi vida, soy un amante del aire libre y la naturaleza, y no me cuidé todo lo que me tenía que haber cuidado. Encima, de chico me hicieron radioterapia. Tengo mucha radiación en el cuerpo. Pero estoy bien”.

Su posteo preocupó a todos. “La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al sol. Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadio temprano. Hoy sacamos otro. Todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo... Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo agarran temprano porque te ocupaste. Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta; si llegamos tarde, puede ser una pesadilla”, escribió en sus redes. Y agregó: “Gracias a mi compa. Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, gracias Dr. Bernardo y sus equipos maravillosos. Gracias Hospital de Clínicas, gracias Sanatorio de Los Arcos, gracias a mi adorada amiga y Dra. Liliana Aslanian. ¡Gracias a todo el personal de salud del mundo!”.

Recordemos que Arana tuvo un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodgkin cuando era un adolescente que soñaba con ser actor. “Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. A esa edad uno se cree inmortal. No te pueden hablar del final del libro cuando vas por la página tres, pero también puede suceder que tu libro sólo tenga tres páginas. De todos modos, cuando tenía 13 años habían fallecido dos compañeros de colegio, entonces sabía que la muerte era algo que podía ocurrir. Siendo adolescente entendí que la vida era generosa porque me daba la oportunidad de batallar. Y también debo agradecerle que tuve una madre que me dio la vida dos veces porque se me puso al lado, tipo La vida es bella, y me acompañó. Soy todos esos chicos que dicen ‘tengo a la mejor madre del mundo’. Los médicos me parecían magos maravillosos que hacían todo con una sonrisa y mucho amor. La contención hacía que me sintiese indestructible”, contó en una entrevista con LA NACIÓN.

Facundo Arana y su esposa, María Susini

Desde entonces Facundo Arana apoya varias causas sociales y participa activamente en distintas iniciativas en beneficio de Fundaleu. Quizá sus experiencias de vida lo animaron a practicar deportes extremos y a especializarse en el escalamiento de altas cumbres. Escaló el Aconcagua (Mendoza) y el Everest (Nepal).

Si bien tiene algunos proyectos de trabajo, este año continuará de gira con el unipersonal En el aire. “Lo amo”, dice. “Estoy haciendo la mía, en paz, con calma. Disfruto de mi familia. Mis cachorros están preciosos. Son lo más de lo más”, se emociona Facundo Arana, que acaba de festejar los 16 años de su hija mayor, India. Y además es padre de los mellizos Yaco y Moro, fruto de su relación con la modelo María Sussini.

Temas Facundo Arana