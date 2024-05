Facundo Arana fue intervenido y reveló cómo unas lesiones en la piel lo llevaron a dar con un diagnóstico

Escuchar

Facundo Arana anunció a través de sus redes sociales que descubrió una serie de carcinomas en etapas tempranas y que gracias a la detección precoz del diagnóstico, el tratamiento médico que recibió fue simple y exitoso. El actor, además de brindar detalles sobre su estado de salud, destacó la importancia de la prevención y de los controles dermatológicos.

“La mejor forma de la medicina es la prevención”, escribió en sus redes sociales y agregó: “ Cuiden la exposición al sol. Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadio temprano. Hoy sacamos otro. Todo salió perfecto ”, detalló durante el día de ayer. “Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo... Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo agarran temprano porque te ocupaste. ‘Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta; si llegamos tarde, puede ser una pesadilla”, especificó.

El actor le agradeció con sentidas palabras a quienes día a día lo apoyan y contienen: “Gracias a mi compa. Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, gracias Dr. Bernaudo y sus equipos maravillosos. Gracias Hospital de Clínicas, gracias Sanatorio de Los Arcos, gracias a mi adorada amiga y Dra. Liliana Aslanian. ¡Gracias a todo el personal de salud del mundo!”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Arana tiene que lidiar con esta enfermedad: a los 17 años, tuvo un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodgkin que lo marcó de por vida . Javier Ureta Sáenz Peña, su médico cirujano, lo operó y lo derivó para continuar con el tratamiento que le permitió superar la enfermedad. “Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky”, reveló en 2019.

“El recuerdo en mi alma quedó como que me llevó corriendo a un quirófano y sacó todo lo feo como si fuese veneno. La precisión de su mano y saber con quién derivarme inmediatamente después del diagnóstico fueron definitivas para salvarme la vida” fueron las sentidas palabras que en 2021 Arana le dedicó al médico que lo operó siendo adolescente.

“Yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo tres hermanas mujeres, tengo a mi vieja, tenía a mi viejo en esa época. Mis amigos, mi gente. Y yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma . Me hubiera muerto. Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora: ‘Che, ¿qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?’. Yo me llevo el mundo por delante, pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos”, confesó el actor en el ciclo ¿Quién quiere ser millonario?.

“ Siendo adolescente entendí que la vida era generosa porque me daba la oportunidad de batallar . Y también debo agradecerle que tuve una madre que me dio la vida dos veces porque se me puso al lado, tipo La vida es bella, y me acompañó. Soy todos esos chicos que dicen ‘tengo a la mejor madre del mundo’”, expresó en una entrevista con LA NACIÓN durante febrero de 2024.

“En Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky, donde hacía el tratamiento, todos me parecían magos maravillosos que hacían todo con una sonrisa y mucho amor, la contención hacía que me sintiese indestructible”, recordó en aquella conversación con este medio. Actualmente, Arana apoya diversas causas sociales y participa de distintas iniciativas en beneficio de Fundaleu. El actor colabora activamente en la recaudación de fondos para la investigación y el tratamiento de las enfermedades oncológicas de la sangre.

