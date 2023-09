escuchar

La actriz francesa Emmanuelle Béart, protagonista de películas icónicas del cine europeo como La bella mentirosa (1991), Un corazón en invierno (1999) u Ocho mujeres (2002) y producciones de Hollywood como Misión imposible (1996), revela en un documental codirigido por ella que fue víctima de incesto cuando era niña . La intérprete no identifica a su abusador, aunque la codirectora, Anastasia Mikova, ha aclarado este martes en la rueda de prensa de presentación del filme en París que no fue su padre, el cantautor Guy Béart. La película se proyectará el 24 de septiembre en el canal de televisión francés M6.

En la rueda de prensa, en la que no ha estado presente Béart, aunque sí ha enviado un mensaje de video, Mikova ha explicado que la actriz no nombra a su abusador porque ese no es “el enfoque de la película”. El documental, llamado Un silence si bruyant (Un silencio tan resonante), incluye las historias de cuatro víctimas de incesto, así como la propia contribución de Béart. En su mensaje de grabado, Béart explica que inicialmente no quería hablar de sí misma, solo de otras víctimas de incesto. “Pero su honestidad y su coraje me hicieron querer hablar también” , ha aclarado.

Emmanuelle Beart en Misión Impossible

El incesto comenzó cuando Béart tenía 10 años y continuó hasta los 14, ha contado la actriz. En el documental, su voz se escucha fuera de la pantalla diciendo a su abusador: “Ya que mi padre, mi madre y mis amigos no notaron nada, podías recomenzar. Y lo hiciste, durante cuatro años”. Fue “salvada” por su abuela, ha relatado Béart. “No es un ajuste de cuentas”, aclaró la directora durante la presentación.

El testimonio de Béart se suma a otros que han golpeado a la élite intelectual y cultural francesa en los últimos años con casos de abusos a menores. A finales de 2019, la editora Vanessa Springora sacudió el mundo literario parisino con la publicación de El consentimiento, donde denunciaba el caso de pederastia del que fue víctima cuando tenía 14 años, y su agresor, el escritor Gabriel Matzneff, de 50 años, con la connivencia de todo el mundillo intelectual de la época.

En 2021, la jurista Camille Kouchner, hija del exministro socialista y cofundador de Médicos Sin Fronteras Bernard Kouchner y de la politóloga e “icono de la izquierda” Évelyne Pisier, reveló en La familia grande que su hermano gemelo fue víctima desde los 13 años de abusos sexuales por parte de su padrastro, el constitucionalista Olivier Duhamel, otra figura habitual de la escena política y mediática francesa. De hecho, según el diario Le Monde que ha accedido al documental, la actriz revela que fue la lectura de este libro la que le llevó a dar un paso adelante y contar su propia historia. “Emmanuelle no quería hacer una confesión de estrella sola ante la cámara; quería un enfoque útil, necesario, una película colectiva, coral. Al principio, ¡ni siquiera quería aparecer en pantalla!”, señala la realizadora al diario parisino.