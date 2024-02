escuchar

Oprah Winfrey se convirtió en una de las personalidades más poderosas y veneradas por los estadounidenses. Sin embargo, parece que no todo el mundo tiene buenas cosas para contar sobre ella: la ganadora del Oscar Mo’Nique apuntó con fuerza y precisión contra la empresaria y conductora, y la acusó no solo de haberla traicionado, sino de utilizar su dinero y su poder para arrebatarle trabajos.

La enemistad entre las dos estrellas es de larga data. “Mirá, cuando hablo sobre Oprah Winfrey, y dejame ser clara, amo a esa hermana, hablo de esa mujer porque ella ha hablado de mí”, explicó la actriz este miércoles en el podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe. Y agregó: “Y si hablás sobre mí en privado, yo voy a hablar sobre vos en público”.

Todo comenzó en 2010, cuando la actriz se alzó con el premio que entrega la Academia de Hollywood por su labor en la película Precious. Según algunas versiones, previamente Mo’Nique se negó a participar de la campaña para que la película ganara el Oscar, una costumbre que en general los actores asumen sin chistar. Winfrey ofició de productora ejecutiva del film y desde ese momento le habría hecho la cruz . Otros, aseguran que la relación entre la intérprete y la producción de la película, que contaba la vida de una adolescente negra, con sobrepeso, infectada con VIH y embarazada de su padrastro violador, ya se tornó insostenible durante la filmación.

Una tercera versión indica que una frase que la actriz pronunció al recibir la estatuilla habría enfurecido a la conductora. “Gracias a la Academia por valorar la interpretación por sobre la política”, expresó. Lo cierto es que, según contó la actriz, tras haber ganado el Oscar por haberle prestado el cuerpo a la madre abusiva de Precious, esperaba que, como suele ocurrir, su carrera se disparara y empezaran a ofrecerle papeles más complejos. Nada de eso ocurrió .

“A los pocos meses de la ceremonia, recibí una llamada de Lee Daniels, el director del film. Me dijo: ‘Mo’Nique, te han vetado’. Y yo le pregunté por qué. ‘Porque no jugaste al juego’. Le respondí a qué juego, pero no conseguí ninguna respuesta”, relató.

A partir de ese momento comenzó una extraña racha de ofrecimientos que terminaban quedando en manos de, justamente, Winfrey. “Me ofrecieron la película El mayordomo (2013), también dirigida por Daniels”, indicó la actriz. Sin embargo, su rol quedó en manos de la multimillonaria presentadora televisiva. “Él dijo: ‘Mo, en ese momento yo no tenía poder ni dinero, así que cuando Oprah dijo que quería el papel no pude negarme’. Entonces, ¿quién interpretó el papel principal?’ Oprah Winfrey”, rememoró la actriz, dando a entender que la conductora y actriz había aportado dinero a la producción a cambio de obtener el rol.

La misma situación volvió a repetirse en una película biográfica de Richard Pryor en la que Daniels le ofreció el rol de la abuela. “¿Quién llama entonces a Lee Daniels y le dice: ‘Quiero ser abuela?’”, continuó Mo’Nique.

Pero más allá de aquella “curiosa coincidencia”, la actriz se sintió totalmente traicionada por Winfrey. También en 2010, la conductora la llamó para avisarle que había invitado a su hermano mayor, Gerald Imes, a su programa. El hombre se había declarado culpable de haberla violado durante su infancia y, según Oprah, la idea era que él pudiera pedirle disculpas y que explicara que “los padres deben cuidar a sus hijos de los depredadores”.

“Me dijo: ‘¿Querés venir al programa? Él quiere disculparse personalmente con vos’ Le dije: ‘Oprah, no quiero tener nada que ver con eso’”, aseguró la actriz. Sin embargo, a pesar de haber declinado la invitación, le dio el visto bueno para que lo llevara a la televisión, creyendo que iba a dar un mensaje de superación.

La actriz se sorprendió cuando finalmente el programa salió al aire y descubrió que no solo su hermano minimizó los abusos hacia ella, sino que en el estudio estaban presentes sus padres, algo que en ningún momento había acordado con la poderosa conductora. “Nunca hablamos de que mi madre estuviera allí”, le dijo Mo’Nique a Sharpe. “Simplemente, me traicionó” .

En una entrevista anterior publicada por The Hollywood Reporter, Mo’Nique reveló que intentó ponerse en contacto con Winfrey para pedirle explicaciones. “ Me acerqué a todos los que pude para tratar de llegar a ella, pero no hubo caso. Simplemente, me bloqueó ”. Se vieron recién cuatro años más tarde, en una fiesta en la que se celebraba la nominación al Oscar de Lupita Nyong’o. Al ver a la conductora, la actriz se sentó a su lado y le dijo: “Sabés que vamos a tener que hablar, ¿verdad?”.

“Había algunas mujeres negras fenomenales allí. Se podría haber escuchado caer un alfiler. Le dije: ‘Ya que no querías atender mis llamadas, voy a decírtelo acá, cara a cara. ¿Por qué llevaste a mi familia a tu programa?”, asegura la actriz que le preguntó. La respuesta de Winfrey fue que solo estaba invitado su hermano, pero que apareció con el resto de la familia. Moni’que le dijo que estaba mintiendo, y Oprah se atajó: “Dejame que averigüe si tu madre y tu padre fueron invitados, porque no yo sabía nada sobre eso”.

