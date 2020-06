La actriz Chyler Leigh contó que es integrante de la comunidad LGBTQI, y agradeció el apoyo de sus fans Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Chyler Leigh, actriz de series como Grey's Anatomy y Supergirl, agradeció hace unas horas en las redes el apoyo de sus seguidores luego de haber "salido del clóset" al contar que se siente parte de la comunidad LGBTQI. Leigh habló de su sexualidad en un posteo para el sitio web Creating Change, en el que relató cómo el arco narrativo de su personaje de Alex en Supergirl le había hecho indagar en su propia orientación sexual.

"Hola amigos, gracias por la cantidad de amor y apoyo que me han dado, y por reconocer que puedo amarme por la persona que realmente soy", escribió Leigh en Instagram. "Cuando nos enfrentamos a quienes verdaderamente somos, podemos ver mejor el mundo, y hacer un cambio positivo en beneficio del amor y la igualdad. Me siento orgullosa de contribuir en eso, con el corazón honesto y abierto", concluyó.

Leigh interpreta a Alex Danvers en Supergirl, quien le cuenta a su hermana Kara/Supergirl (Melissa Benoist) que es gay en el sexto episodio de la segunda temporada -titulado "Changing"-, motivada por su relación con la detective Maggie Sawyer (Floriana Lima). Esa secuencia removió en Leigh sentimientos que tenía escondidos en su interior.

"Muchos pensamientos y emociones pasaron por mi persona, porque tenía la responsabilidad de representar el viaje de Alex de manera auténtica. La escena saltó de las páginas del guion y se convirtió en una variación de lo que me pasaba a mí en la vida real", reveló. "Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho cada vez que me daban la posibilidad de emitir esas honestas palabras", añadió, sin la necesidad de contar cuál es su orientación sexual, sino la de denominarse integrante de la comunidad queer.

Leigh junto a su compañera en Supergirl, Floriana Lima Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El rechazo de sus amigos

Como contracara del apoyo de sus fanáticos y de su familia, Leigh contó que una vez que esa escena de Supergirl fue emitida, "muchos amigos queridos" no quisieron ver más la serie, y que comenzaron a distanciarse de ella. "También ignoraron a toda mi familia, pero no les guardo rencor", aseguró. "Me dijeron que no seguirían viendo la serie porque el viaje de Alex se apartaba de ciertas creencias menos que aceptables. Pronto empezaron a distanciarse de mí, y de un día para el otro mi familia y yo quedamos marginados, perdiendo a mucha gente que queríamos", contó la actriz, quien también ganó popularidad con el drama médico Grey's Anatomy, donde interpretó a Lexie Grey.

Todos hemos pasado un mal rato de una manera u otra para aceptar tanto a los demás como a nosotros mismos Chyler Leigh

"Como ya he dicho, todos hemos pasado un mal rato de una manera u otra para aceptar (sea cual sea la causa) tanto a los demás como a nosotros mismos", concluyó Leigh, quien está casada con el actor y músico Nathan West, con quien tiene tres hijos: Noah, de 16; Taelyn, de 13 y Anniston, de 11.