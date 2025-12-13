Barack Obama visitó Chicago y reveló lo que hizo antes de terminar su viaje: “No podía irme sin hacerlo”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que, antes de irse de Chicago, completó una actividad que le quedaba pendiente y no podía no hacerla. El político visitó a su antiguo peluquero y volvió a lookearse bajo sus manos, pero en esta ocasión de una forma especial.

El fuerte vínculo de Obama con su peluquero en Chicago

En su cuenta de X, Obama compartió un video de poco más de un minuto en el que muestra cómo fue el proceso con Zariff, el peluquero que lo acompañó durante años en Chicago.

Barack Obama visitó a su antiguo peluquero antes de irse de Chicago

“¡No podía irme de Chicago sin que mi antiguo barbero, Zariff, me cortara el pelo!”, escribió el exmandatario demócrata de 64 años la red social.

Durante el clip, no solo Zariff es quien toma protagonismo: también se hace un recorrido por el local y se entrevistan a las personas que trabajan allí.

Esta barbería, muy especial para Obama, se ubica en 5234 South Blackstone Ave., Chicago, 60615, según la reseña de Booksy.

Quién es Zariff y cómo fue su historia como el peluquero de Obama en Chicago

En una entrevista con la revista Essence realizada en 2020, Zariff narró cómo cambió su vida después de conocer a Obama y convertirse en su peluquero oficial. En un momento era conocido como “El primer barbero”.

“Siempre he sido muy popular en lo que hago, pero nunca a esta escala. Estoy muy orgulloso de ser el Primer Barbero. Hay mucho que ver con eso, porque todo el mundo lo ve”, contó.

Zariff, de ascendencia afroamericana, contó una experiencia que tuvo con el expresidente en 2004. Allí fue cuando surgió lo que se conoció como “El corte Obama”, después de tener que haberlo preparado para un evento especial.

Zariff, el peluqero de Obama que se hizo famoso por su historia con el expresidente Life Stories

“El corte Obama es un corte personalizado. Surgió en 2004, cuando el Sr. Obama entró en la peluquería y dijo que iba a hablar en la Convención Nacional Demócrata esa noche. Así que tuve que darle un aspecto elegante. Antes de eso, llevaba el pelo más largo y un poco más rizado. Lo llevé a un corte corto, estilizado a los lados, la espalda y el cuello”, explicó.

De acuerdo con Life Stories, Obama se cortó el pelo en Hyde Park Hair Salon a finales de los 80, mientras trabajaba como organizador comunitario, y se convirtió en un cliente fiel desde entonces.

Luego, en 1998, Zariff asumió el cargo como su peluquero oficial, e incluso viajó varias veces hacia la Casa Blanca para cortarle el pelo allí.

La peluquería Hyde Park, de Chicago, tomó mucho prestigio desde que Obama comenzó a cortarse el pelo allí Booksy

El oriundo de Chicago también fue barbero de otras celebridades importantes como Muhammad Ali, Steve McQueen y Spike Lee. No obstante, su fama llegó al punto más alto cuando comenzó a encargarse de la apariencia de Obama.

Cuánto cuesta cortarse el pelo en la barbería de Zariff, el peluquero de Obama

En la charla con Essence, Zariff aseguró que el precio de un corte suyo en Hyde Park era de unos 21 dólares. Sin embargo, hoy en día, la reseña de Booksy marca que el valor puede oscilar entre US$30 y US$80, y depende del tipo de servicio requerido y el día de atención.