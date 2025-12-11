Olió el vestido que le envió su madre y se quebró: el regalo desde Cuba que expone el dolor de los migrantes en EE.UU.
Una joven se viralizó al mostrar las zapatillas y la ropa que recibió por su cumpleaños; un gesto que conmovió a la comunidad de Miami, Florida
- 3 minutos de lectura'
Una joven cubana que vive en Miami, identificada en TikTok como @ariatna.moreno, se hizo viral en redes sociales al publicar un conmovedor video en el que abre un regalo de su madre enviado desde Cuba a EE.UU.
El emotivo momento de la migrante cubana que se hizo viral en TikTok
En el video, la joven sostiene un vestido y unas zapatillas blancas que su madre le hizo llegar desde la isla. Al ver y oler la ropa, no logra contener las lágrimas y, entre sollozos, expresa cuánto extraña a su familia.
“Me llegó un regalo de mi madre desde Cuba por mi cumpleaños. Qué dolor tan grande, cómo te extraño, mi vieja hermosa”, escribió la joven en el posteo.
Las imágenes cuentan con más de 900 me gustas y 229 comentarios, donde los usuarios comparten sus historias sobre migración y la relación con su familia.
“Me uno a tu dolor. Yo tengo 4 años sin ver a mi mamá, duele demasiado la distancia", “Así estamos muchos con esa gran nostalgia”, “Solo los que tuvimos que irnos y estamos lejos sabemos cuánto duele”, “Lloré contigo al ver el video”, destacaron algunos usuarios.
Cuántos cubanos hay en Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina del Censo
Los cubanos constituyen el tercer grupo de población latina en Estados Unidos, superado solo por los mexicanos y los puertorriqueños. Según reportó la Oficina del Censo, son 2,9 millones las personas de origen cubano en EE. UU.
La población cubana es el grupo dominante en Florida. Allí se han establecido 1.8 millones de cubanos. Seguido a estos se encuentran Nevada y Kentucky, aunque la cantidad de cubanos es inferior, con 52.022 y 41.426, respectivamente.
Los estados donde los cubanos no están en los diez primeros puestos dentro de la población latina son Wyoming, Utah, Rhode Island y en Dakota del Norte y del Sur.
Cuánto cuesta enviar productos desde Cuba a Estados Unidos
Para remitir productos cubanos a diferentes partes de Estados Unidos existen dos alternativas: los envíos aéreos y los marítimos. Los precios difieren de acuerdo al tipo de transporte utilizado.
En Correos de Cuba se cobran tarifas escalonadas por peso para paquetes enviados a América (entre ellos, EE.UU.). Por ejemplo, hasta 100 g cuestan 12,85 CUP y hasta 500 g, 50,75 CUP.
Estas tarifas las paga el remitente en Cuba y, además, el destinatario en Estados Unidos podría afrontar aranceles aduaneros. Los tiempos de entrega suelen ser prolongados
Los servicios privados de envío de paquetes desde Cuba son limitados debido a las restricciones vigentes. En paralelo, compañías como Western Union permiten enviar dinero a Cuba, con comisiones que comienzan en torno a los US$4,11 para montos pequeños, pero estos servicios no aplican al envío de productos físicos.
