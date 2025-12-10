De deportados a influencers: los migrantes que encontraron una salida económica al contar su realidad en EE.UU.

La deportación les cambió la vida, pero no en el sentido que imaginaban. Lejos de hundirse, un grupo de migrantes convirtió el retorno forzado a México en una nueva forma de vida: ahora son influencers y narran su nueva cotidianidad ante millones de usuarios.

La deportación de EE.UU. se volvió una oportunidad viral

Migrantes repatriados, que en muchos casos regresaron para seguir a sus familias o tras procesos fallidos de regularización, optaron por contar su experiencia sin filtros. Ahora, sus historias personales y la vida comunitaria del “otro México” los convirtieron en voces influyentes de la era de las deportaciones.

Ssstik.io @Laguerita70 1765292911514

Candice García, instalada en Puebla tras la repatriación de su esposo, es un ejemplo. Inició su cuenta de TikTok @laguerita70 animada por una sobrina. Hoy reúne 1,6 millones de seguidores y casi 111 millones de likes.

“Todo lo que siempre vi en las películas o de lo que oí hablar sobre cómo se siente ser parte de una comunidad, así es como ocurre en el pueblo donde ahora vivimos”, contó en diálogo con Milenio.

Su contenido, que se originó como un puente con su familia en EE.UU., construyó un público propio bajo una premisa: “Nuestra vida en México tras la deportación”.

Creadores de contenido que surgieron de la migración

El medio citado identificó a nueve creadores de contenido deportados de Estados Unidos. Entre ellos destacó a Carlos Arellano, quien tras 23 años en Carolina del Norte se autodeportó a Puerto Vallarta.

@aqui.entre.nos25 cuenta su nueva vida en México tras vivir 23 años en Carolina del Norte

La acusación de robo que enfrentó en Estados Unidos lo llevó a buscar refugio en México, donde la amabilidad cotidiana lo sorprendió. “Esto sí sabe a México”, pronunció mientras probaba su primer taco de birria en un video.

Desde noviembre de 2023 publica en @aqui.entre.nos25, donde superó los 100 mil seguidores. Su contenido muestra mercados y vida familiar. “Yo soy quien soy. No trato de presentar una imagen falsa”, dijo. En esa autenticidad se apoya su crecimiento.

También desde Oaxaca, Elizabeth Sánchez documenta su nueva vida en San Bernardo Mixtepec a través de @lamamadelosgueros, donde reúne 51,9 mil seguidores y 1,4 millones de likes.

Tras el regreso fallido de su esposo desde Ciudad Juárez, se instaló con su familia y comenzó a registrar rituales, fiestas, sonidos y colores oaxaqueños. “Nuestro hogar es Oaxaca”, le dice a su audiencia.

@lamamadelosgueros cuenta como es la vida en México desde que se deportó de Estados Unidos

Los temas populares para los migrantes influencers

La repatriación también abrió una vía informativa para quienes desean volver. En Veracruz, Roxy Cobos convirtió su cuenta @roxy.tomosvary.cobos en una guía práctica para otros migrantes que planean regresar.

“Mi cuenta se hizo más de servicio para los migrantes que regresan”, explicó. Su video sobre importación de autos supera las 700 mil vistas, y otros sobre trámites como apostillas, actas o documentación legal, se volvieron referencia comunitaria.

@roxy.tomosvary.cobos convirtió su cuenta de TikTok en una guía práctica para otros migrantes que van a regresar a México

“Mis consejos han ayudado a la gente que tenía dudas de regresar”, señaló. Su propio retorno, tras 19 años en Estados Unidos, la enfrentó a un México distinto. “México está más americanizado de lo que yo imaginaba”, señaló.

Dejan el sueño americano

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado publicado el 14 de agosto que, durante la administración de Donald Trump, más de dos millones de inmigrantes indocumentados habían abandonado Estados Unidos.

Mientras que 1,6 millones salieron voluntariamente del país, más de 527 mil fueron removidos por las autoridades. Ahora, gracias a las redes sociales, se sabe qué pasó después del retorno a sus países de varios de esos migrantes.