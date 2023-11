escuchar

Con un claro mensaje de concientización sobre la importancia de realizarse chequeos médicos periódicos, Vanesa Butera contó a través de las redes sociales que padece de cáncer de cuello de útero. La actriz y cantautora compartió detalles acerca del tratamiento que inició y recibió el cálido apoyo de sus fans en este difícil momento.

La compositora de 39 años eligió una serie de imágenes en las que se la puede ver en un centro médico y escribió un emotivo texto en el que cuenta cómo vivió el proceso del diagnóstico y su posterior batalla contra la enfermedad.

“Háganse los chequeos ginecológicos anuales, muchachas”, aconsejó primero la artista. A continuación, expresó: “Pensé mucho en si compartir lo que me está tocando atravesar desde hace unos meses, y la única frase que lo vuelve fundamental e indispensable es: ‘Háganse los chequeos”, remarcó.

La artista agradece el apoyo que recibe de sus amigos y familiares en este difícil momento personal https://www.instagram.com/vane_butera

La actriz compartió que, “tras años” de no someterse a las pruebas que podrían haber detectado con antelación la presencia del cáncer, le encontraron “un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo”. A partir de ahí, explica, “un baile nuevo” y “escuchar [la palabra] cáncer”.

Vanesa Butera recomienda hacerse los chequeos ginecológicos de forma periódica https://www.instagram.com/vane_butera

En relación a lo que siguió, Butera cuenta que primero la invadió “el miedo”, seguido de la necesidad de sacárselo “de encima”. Y relata: “Había mucho que hacer, activar y agradecer a mi entorno de amor, sí, agradecer, porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise”, confesó.

La actriz está a punto de finalizar el tratamiento con rayos y quimioterapia https://www.instagram.com/vane_butera

Vanesa se encuentra en estos momentos en la etapa final del tratamiento de quimioterapia y rayos. “En dos meses sabremos si funcionó. Corrijo, en dos meses sabremos que funcionó. Lo bueno de toda esta película (sí, claro que lo hay) son las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos, que me visitan todos los días, me agarraron la mano en las consultas, en las guardias, los estudios, las internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia, le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez. No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores, pero esto… Gracias toda la vida”, expresó emocionada.

Finalmente, Butera vuelve a incidir en el mensaje inicial de su posteo. “Ojalá alguien que hace mucho que no se chequea, me lea y saque el turno”, reitera. Y agradece “a todo el equipo de gineco y oncología del Hospital Británico, y al de radioterapia del CEMIC”. En ambos lugares, afirma, recibió “una humanidad de atención y contención” por la que agradece “todos los días”.

La cantante tiene previsto ofrecer un show el próximo 16 de diciembre en Camping. “El último show se agotó rápido y me lloraron, así que... vos, fijate. Vengan, que será un festejo especial. Y cuando digo especial lo digo sabiendo muy bien lo que digo”, son las palabras con las que la autora de Adónde no me llaman invita a sus fans a este encuentro celebratorio con la música.

Tras su debut protagónico como Tracy Turnblad en el musical Hairspray, en 2008, la carrera de Vanesa como actriz creció, hasta ser reconocida y premiada en teatro (Entretelones, Musicool, Tanguito mío, Pegados, La carne de tu ex, Company, Huesito Caracú) y en televisión (Esperanza mía, Niní, Sandro de América, Simona).

En la Bienal de Arte Joven de 2017, compuso la música y letras del musical No me digas que ya sé, una de las ganadoras junto con Mamá está más chiquita. Para Butera siempre primero está la música: “Me costó mucho al principio separar, decía que me interesaban las dos cosas. Hoy no tengo dudas de que la música es mi voz, es mi forma de vivir, mi idioma, es el medio por el que me expreso, mejor que hablando; las canciones son mi postura frente al mundo, no las palabras de otro, el asunto de otro, que también me fascina y me divierte hacerlo pero no es lo mismo”, revelaba hace unos años la artista en una entrevista con LA NACION.

“Lo que importa es el camino y no adónde llegar. Quizá cuando era adolescente soñaba más con esas cosas pero hace rato que no. La realidad va cambiando tanto, estoy más grande y ya me di un par de palos, hay que disfrutar lo que pasa”, sumaba en dicha entrevista.

LA NACION

Temas Vanesa Butera