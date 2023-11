escuchar

“Alguien terminó el tratamiento”. Con este mensaje y una sonrisa incontrolable, Vanesa Butera compartió la gran noticia a través de sus Stories de Instagram, donde acumuló más de 177 mil seguidores. La cantante y actriz advirtió de su diagnóstico de cáncer de útero a principios de noviembre, cuando hizo un pedido a sus admiradoras: “Háganse los chequeos ginecológicos anuales, muchachas”. En las últimas horas, la intérprete de Amor de película publicó un emotivo video con el gesto que protagonizó el fin de la quimioterapia.

“Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno”, expresó Butera el 1° de noviembre, a través de su perfil de Instagram. La compositora de 39 años posó desde la camilla del hospital y contó que le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, con el objetivo de enviar este mensaje a sus seguidoras.

Vane Butera envió un mensaje a sus seguidoras https://www.instagram.com/vane_butera

La intérprete de “La más minita” compartió este lunes que finalizó el tratamiento de quimioterapia y mostró un emotivo video junto a los profesionales de la salud del Cemic, donde recibió la medicación. “Hoy tenemos a nuestra heroína, que es una persona muy especial”, comenzó una de los profesionales que integraban la sala, ante la mirada emocionada de Vanesa Butera.

“Hay que cerrar un capítulo. Se acabó el tratamiento y seguimos caminando por la vida”, siguió, mientras la artista asentía afirmativamente. Tras la indicación de la profesional, Butera protagonizó un peculiar gesto en señal de que superó una etapa y tocó campana, entre los aplausos y elogios de los asistentes. Y advirtió: “Ahora, a esperar dos meses para saber que funcionó y festejar”.

El pedido que realizó Vanesa Butera a sus seguidoras tras recibir su diagnóstico

El 1° de noviembre, Vanesa Butera contó a través de su perfil de Instagram el diagnóstico que recibió de cáncer de cuello uterino. La artista aseguró que dudó en compartir la noticia, pero que se animó con el objetivo de enviar un mensaje a sus seguidoras.

“Tras años de no hacerme el chequeo, fui y me encontraron un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo”, señaló. Y siguió: “A partir de ahí, un baile nuevo, escuchar cáncer. Llenarme de miedo, sacudírmelo de encima... Había mucho que hacer, activar y agradecer mi entorno de amor. Porque enojarme no era una opción”.

El mensaje de la artista a sus seguidoras Instagram: vane_butera

Posteriormente, la también actriz relató que se encontraba bajo tratamiento de quimioterapia y rayos, que duraría varias semanas. “En dos meses, sabremos si funcionó. Corrijo: en dos meses, sabremos que funcionó”, sentenció, al incentivar a la mentalidad positiva en este tipo de circunstancias.

Y continuó: “Lo bueno de toda esta película, que claro que lo hay, son las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos, que me visitan todos los días. Me agarraron las manos en las consultas, en las guardias, en los estudios, internaciones... Me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia. Le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez”.

Vanesa Butera realizó un pedido a sus seguidoras, a raíz de su experiencia reciente: “Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno”, advirtió.