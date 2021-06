Nicole Neumann ¿en pareja con Manu Urcera?: “Estoy en un momento de mucha paz”

Hace algunas semanas empezó a crecer el rumor de romance entre Nicole Neumann y el piloto de automovilismo Manuel Urcera. Y quienes los conocen dicen que la relación va viento en popa. Tal es así que hace unos días viajaron juntos al sur, a pasar unos días de relax.

Aunque la modelo publicó fotos en sus redes sociales, se resiste a hablar de su vida privada: “Mi estado sentimental es mío, y no tengo nada para decir”, señaló Nicole en Intrusos, por América.

Neumann aclaró luego que ya no habla de su intimidad: “No hablo de ese tema desde hace más de dos años, así que no tengo mucho para decir”. El cronista Gonzalo Vázquez quiso saber si habían viajado a Neuquén para conocer a la familia de Urcera. “¿Cómo saben lo que hice en mi viaje. Si dicen eso… será. No sé. No quiero contar nada porque ahora que no hablo estoy más tranquila. Me resulta. Estoy en un momento de mucha paz (piensa). Bueno, no sé si paz pero sí de estabilidad y equilibrio”.

