La autocrítica de Eddie Murphy sobre su humor en los años 80

Eddie Murphy se horroriza al escuchar sus monólogos homofóbicos de comienzos de los 80

Los tiempos cambian y el despertar social se hace cada día más fuerte, al punto que hoy en día algunas de las bromas que antes eran aceptadas resultan extremadamente ofensivas. Eddie Murphy es uno de los comediantes que se animó a hacer una autocrítica sobre su pasado, al admitir que algunos chistes que hizo a comienzos de los 80, hoy le generan vergüenza.

Durante una entrevista con el programa Sunday Morning, de CBS, el comediante habló de Delirious, un especial de comedia que realizó en 1983 y que tuvo muchísimo éxito entre la audiencia, con el que llegó a ganar un Grammy como mejor álbum de comedia y vender miles de copias en video.

Allí, Murphy realizaba algunos chistes homofóbicos y ofensivos, que incluso en aquel momento le valieron varias críticas. El comienzo del show transcurría con un monólogo de diez minutos en los que el actor hacía comentarios del calibre de: "Tuve algunas pesadillas sobre personas gay". "Algunas partes de ese video todavía me causan gracia, pero hay otras partes que hacen que me estremezca cuando las veo. No puedo dejar de pensar, 'Dios mío, no puedo creer que dije eso'".

Murphy también reconoció que no le molestaron las críticas a su trabajo. "En aquel momento no me generaban nada, porque pensaba: 'Es lo que es', ¿sabés?", admitió. Si bien no puede creer el tipo de humor que hacía, el comediante asegura que no es tan duro consigo mismo, ya que entiende que era una época diferente y que con solo 22 años no era tan consciente.

"Son bromas que me estremecen, pero eso no quiere decir que no las aprecie. Todavía hoy valoro mi trabajo y trato de mirar el contexto en el cual se hizo. Entonces, cuando me escucho, pienso: 'Era un niño el que decía esas cosas'".

La primera vez que el humorista se disculpó por un chiste vociferado en Delirious fue en 1996, cuando pidió perdón por reírse del SIDA. "Realmente me arrepiento de todo el dolor que he causado. Tal como el resto del mundo, hoy estoy más educado sobre la enfermedad de lo que estaba en 1983. Sé lo serio que es el tema alrededor del mundo, sé que no es algo gracioso y hoy soy mucho más inteligente", escribió en un documento publicado después de que algunos activistas intentaran sabotear la visita de Murphy a un programa de televisión.