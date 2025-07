El destino paradisíaco elegido por Johnny Depp, Shakira y Nicolas Cage para construir sus refugios secretos

Cuenta la leyenda que quien pasee por una de las numerosas playas del archipiélago de Exuma, en las Bahamas, solo encontrará sus propias huellas. Sinónimo de privacidad total y los más altos estándares de belleza natural, este grupo de islotes, salpicado de innumerables escenarios paradisíacos en el Caribe, se ha convertido en los últimos años en refugio de estrellas de Hollywood. Además de Johnny Depp, quien compró una isla privada para vivir lejos de los escándalos generados por su largo y tumultuoso proceso de divorcio, celebridades como Shakira, Nicolas Cage y Eddie Murphy han comprado terrenos rodeados de agua (de aguas cristalinas, cabe destacar).

“Este es mi lugar en el mundo y donde más a gusto me siento, porque nadie me mira y puedo ser completamente normal. En esta isla, nadie me mira”, dijo Johnny Depp al hablar de la propiedad, que cuenta con seis playas privadas.

Ubicado a una hora en avión desde Florida, en Estados Unidos, el lugar ha ganado protagonismo en redes sociales por ser un destino ideal para nadar con delfines, tiburones y… cerdos —sí, hay una atracción inusual que se volvió popular con ayuda de videos compartidos por influencers digitales alrededor del mundo.

Los famosos que ya compraron

Adquirida en 2004 por aproximadamente US$3,6 millones, Little Hall’s Pond Cay es una isla de 18 hectáreas ubicada en el archipiélago de las Exumas. Este rincón paradisíaco se convirtió en el santuario personal de Depp, un lugar donde puede escapar del escrutinio público y reconectar consigo mismo.

Little Hall’s Pond Cay, la isla privada de Johnny Depp

En la isla, el actor celebró su boda junto a Amber Heard

La superestrella colombiana Shakira se asoció con Roger Waters, cantante de Pink Floyd, y el cantante español Alejandro Sanz para adquirir Bonds Cay.

Bonds Cay, de 283 hectáreas, fue adquirida en conjunto por Shakira, Roger Waters y Alejandro Sanz como un espacio exclusivo pensado para artistas vladi-private-islands.de

En 2011, el trío desembolsó US$16 millones por la extensa isla de 283 hectáreas, que en aquel entonces incluía condominios, hoteles de lujo y un campo de golf. En lugar de desarrollar la isla para el turismo, el trío decidió mantenerla como un refugio exclusivo para otros artistas adinerados, incluidos ellos mismos, por supuesto.

El actor Eddie Murphy valora, por encima de todo, la ubicación. Su isla privada, bautizada como Rooster Cay, se encuentra a solo cinco minutos de la capital, Nassau, en las Bahamas. Aun así, el refugio es un paraíso aislado, con seis hectáreas de naturaleza virgen. compró la propiedad en 2007 por US$15 millones.

Rooster Cay está ubicada a solo cinco minutos de Nassau y cuenta con 6 hectáreas de naturaleza virgen x.com/DazLFC100

También el actor, escritor y productor Tyler Perry mantiene la costumbre de pasar su tiempo libre en su propia isla. Es el orgulloso propietario de White Bay Cay, una isla ubicada en la entrada del archipiélago de las Bahamas. Perry realizó una gran inversión en el lugar, construyendo una mansión de 1300 metros cuadrados con un lujoso estilo balinés. También mandó construir un spa, bungalows para huéspedes y un puerto deportivo.

En White Bay Cay, Tyler Perry construyó una mansión de 1.300 m² con estilo balinés, además de un spa, bungalows y un puerto deportivo ro.pinterest.com

La isla Leaf Cay, de 12 hectáreas y ubicada en Exumas, Bahamas, es una de las propiedades más valiosas de Nicolas Cage. El terreno, que fue puesto a la venta en 2022, tiene un valor de US$7,5 millones. El lugar cuenta con tres playas y una pequeña laguna, que podría funcionar como puerto privado.