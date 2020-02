Rose McGowan hizo una autocrítica luego del ida y vuelta que mantuvo con Natalie Portman

18 de febrero de 2020 • 16:41

Rose McGowan criticó duramente a Natalie Portman debido al vestido que la protagonista de El Cisne Negro usó en la ceremonia de los premios Oscar a modo de protesta por la notable ausencia de mujeres nominadas en la categoría mejor dirección. Y, lejos de quedarse callada, Portman decidió contestar, generado una inesperada polémica entre ellas.

Sin embargo, McGowan parece haber decidido bajarle los decibeles a la pelea y, en las últimas horas, hizo una suerte de mea culpa en sus rede sociales. "Mi crítica debería haber sido a la cultura del silencio de Hollywood, no a una sola persona. (...) Perdí la perspectiva. Todas las voces, independientemente de quién sea, son válidas. Sigamos empujando los límites de todas las formas que sean posibles. Es momento de hacer ruido", concluyó la actriz.

La polémica se inició luego de que Portman fuera a la entrega de los premios Oscar con un vestido de Dior que tenía bordado los nombres de varias mujeres directoras que estrenaron películas en 2019 y no fueron tenidas en cuenta por la Academia de Hollywood.

Natalie Portman bordó en su vestido a las directoras que fueron ignoradas por la Academia 00:16

Luego de que el original modo de protesta se hiciera viral, McGowan decidió criticar duramente a la actriz en sus redes sociales. "Es el tipo de protesta que tiene buena recepción en los principales medios de comunicación por su valentía. ¿Valentía? No, mucho. Se parece más a una actriz que finge que le importa, como tantas otras lo hacen", escribió la protagonista de Charmed.

"Encuentro el tipo de activismo de ella profundamente ofensivo para los que realmente hacemos el trabajo. No estoy escribiendo esto por amargura, estoy escribiendo por disgusto. Solo quiero que ella y otras actrices anden el camino", continúa.

Luego, ofreció datos que fundamentaban su postura: "Natalie, trabajaste con dos directoras en tu larga carrera, y una de ellas fuiste vos misma. Tenés una productora que contrató solamente a una directora: vos". "¿Qué pasa con las actrices de tu clase? Las de la primera clase... Podrían cambiar el mundo si actuaran en lugar de ser el problema. Sí vos, Natalie. Vos sos el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo a otras mujeres es el problema", acusó McGowan, luego.

Mediante un comunicado publicado por el medio Variety, Portman decidió salir a responderle a su colega, aunque no sin antes chicanearla. "Estoy de acuerdo con la señora McGowan en que es incorrecto llamarme 'valiente' por usar una prenda con el nombre de otras mujeres", comenzó concediendo Portman. Pero inmediatamente después, indicó: "Valiente es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una presión increíble".

Esa frase final no fue algo al azar: McGowan fue una de las actrices que acusó al productor de haberla violado -en su caso, en el Festival de Cine de Sundance de 1997- pero luego arribó a un acuerdo por 100 mil dólares con el exmagnate que no implicaba confidencialidad pero sí la inhabilitaba para llevar el asunto a la justicia. Es por eso que la actriz de La dalia negra no se sumó a la demanda que podría llevar a Weinstein a prisión.