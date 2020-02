La durísima respuesta, con chicana incluida, de Natalie Portman a Rose McGowan

Luego de que Rose McGowan la acusara de ser hipócrita en su reclamo feminista, Natalie Portman salió a responderle con crudeza Crédito: Instagram

El martes por la noche, Rose McGowan sorprendió a sus seguidores dedicándole un crítico posteo a su colega Natalie Portman. En el escrito, la actriz de Charmed consideró que la decisión de Portman de llevar a la entrega de los premios Oscar una capa diseñada por Dior con los nombres bordados de las directoras que no fueron tenidas en cuenta por la Academia de Hollywood fue más una puesta en escena que una muestra de verdadero compromiso feminista.

La protagonista de El cisne Negro no tardó en responderle. En un comunicado que fue publicado por el portal Variety, se metió de lleno en la discusión y hasta chicaneó indirectamente a McGowan por el acuerdo económico que firmó con el productor Harvey Weinstein, procesado en varias causas de acoso, abuso sexual y violación.

"Estoy de acuerdo con la señora McGowan en que es incorrecto llamarme 'valiente' por usar una prenda con el nombre de otras mujeres", comenzó concediendo Portman. Pero inmediatamente después, indicó: "Valiente es un término que asocio más fuertemente con acciones como las de las mujeres que han estado testificando contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una presión increíble".

La alusión no fue caprichosa: McGowan fue una de las actrices que acusó al productor de haberla violado-en su caso, en el Festival de Cine de Sundance de 1997- pero luego arribó a un acuerdo por 100 mil dólares con el exmagnate que no implicaba confidencialidad pero sí la inhabilitaba para llevar el asunto a la justicia. Es por eso que la actriz de La dalia negra no se sumó a la demanda que podría llevar a Weinstein a prisión.

Uno de los planteos de McGowan en su texto fue que Portman solo había trabajado con dos directoras durante su extensa carrera, y una fue ella misma. Además, señaló que la productora de Portman no contrató a ninguna directora para ponerse detrás de sus proyectos cinematográficos. Por eso, en su descargo, la actriz de El perfecto asesino hizo un repaso por la situación que viven las realizadoras en Hollywood y cómo fueron ganando espacio en los últimos tiempos: "Los últimos años han visto un florecimiento de oportunidades de dirección para las mujeres debido al esfuerzo colectivo de muchas personas que han estado reclamando al sistema".

"El resultado son estas increíbles películas (como Mujercitas, de Greta Gerwig, y The Farewell, de Lulu Wang). Espero que lo que fue pensado como un simple guiño a ellas no distraiga sus grandes logros. Es cierto que solo hice algunas películas con mujeres. En mi larga carrera, solo tuve la oportunidad de trabajar con directoras algunas veces: hice cortos, comerciales, videos musicales y películas con Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofía Coppola, Shirin Neshat y otros dirigidos por mí. Desafortunadamente, estuve involucrada en proyectos que iban a ser dirigidos por mujeres, pero no prosperaron", repasó.

"Las mujeres enfrentan enormes desafíos durante la realización de sus películas. He tenido la experiencia varias veces de ayudar a contratar a directoras en proyectos que luego se vieron obligadas a abandonar debido a las condiciones que enfrentaban en el trabajo ", reveló Portman. "Después de que se hacen, las películas dirigidas por mujeres enfrentan dificultades para ingresar a festivales, obtener distribución y recibir elogios debido a la resistencia que existe en todos los niveles", agregó.

"Por eso quiero decir que lo he intentado y lo seguiré intentando. Si bien aún no he tenido éxito, tengo la esperanza de que estamos entrando en una nueva era", finalizó.