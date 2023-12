escuchar

Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, iniciaron su relación 15 años atrás y comparten más de una década de casados. La actriz hizo un balance del vínculo que la une al también actor y productor, y reveló cuál es, en su caso, la fórmula para el amor.

Invitada al programa The Drew Barrymore Show, la estrella resaltó a varios aspectos que la llevan a elegir cotidianamente a su pareja como compañero de vida. “Tenemos la suerte de seguir creciendo juntos”, expresó primero.

Después de enseñar a la conductora el tatuaje que lleva en su muñeca y que comparte con su marido, Hathaway explicó: “La idea es que individualmente estamos completos, pero juntos somos más. Creo que se trata de que no espero que él me complete y él no espera que yo lo complete a él. Yo soy de una forma y él, de otra, pero elegimos estar juntos porque creemos que nos hacemos mejores el uno al otro. Esta unión es algo en lo que ambos queremos implicarnos”, detalló.

En un divertido momento de la entrevista, Drew Barrymore bromeó acerca de la “teoría de la conspiración” que pone la atención en el supuesto parecido físico que existiría entre Shulman, de 42 años, y el poeta William Shakespeare, cuya esposa se llamaba casualmente Anne Hathaway. Algunos montajes que han inundado internet comparan a uno y a otro destacando los rasgos faciales que al parecer podría compartir, como un rostro triangular, ojos medianos y redondos, y una nariz afilada.

Ante la sugerencia de que su esposo podría ser la reencarnación del célebre escritor inglés, la actriz de Eileen expresó con humor: “Es extraño, ¿verdad? Sería genial si fuera cierto”.

En la dinámica de la charla, la ganadora del Oscar recordó, por otro lado, un episodio de su relación con Shulman, del cual justamente Barrymore formó parte. La actriz contó que su segunda cita con el productor fue en una fiesta de Halloween organizada por la conductora, quien se disfrazó de Tippi Hedren, del film Los pájaros (1963), para la fiesta. “Eso ha sido una inspiración para mi personaje en Eileen”, remarcó la intérprete, cerrando el círculo.

Hathaway y Shulman se comprometieron en 2011 y se casaron en septiembre de 2012 en Big Sur, California. Dieron el “sí” en una boda íntima que intentaron mantener en secreto, aunque no tuvieron éxito. Las imágenes filtradas revelaron que la ceremonia tuvo lugar ante 150 invitados, ninguno de los cuales eran celebridades. Más tarde, la actriz y el productor se convirtieron en padres de dos niños: Jonathan, de siete años, y Jack, que nació a finales de 2019.

“A Adam lo conocí en el peor momento de mi vida [el año en que su expareja, Raffaello Follieri, fue arrestado]. Ni bien lo vi supe que me iba a casar con él y que era el amor de mi vida, y entendí que lo que me había pasado era la excepción a la regla y que el mundo estaba lleno de buenas personas como él”, apuntó la actriz de Los miserables en una entrevista años atrás.

En varias ocasiones, la protagonista de Pasante de moda contó que adora disfrutar de los pequeños placeres cotidianos junto con su pareja. Sin ir más lejos, el pasado octubre, la actriz reveló en una entrevista en Late Night with Seth Meyers que pasó su undécimo aniversario con Shulman este año al calor del hogar, a raíz de las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad de Nueva York en ese momento.

A pesar del clima húmedo, dijo que pudieron aprovechar la velada al máximo con una noche acogedora mientras veían un popular programa de ABC. “Simplemente nos pusimos el pijama”, recordó Hathaway, señalando que terminaron abrazándose y mirando televisión después de que el mal tiempo frustrara sus planes iniciales de disfrutar de su aniversario con una salida . “Tuve un momento en el que estaba acurrucada sobre su pecho y estábamos viendo Abbott Elementary y pensé: ‘Estoy tan feliz’. Éste es el hombre adecuado para mí”, confesó.

