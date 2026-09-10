La conmovedora carta de Luisana Lopilato a Michael Bublé en un día muy especial: “Amor de mi vida”

Michael Bublé cumplió 51 años y Luisana Lopilato aprovechó la ocasión no solo para saludarlo sino también para festejar, con palabras e imágenes, los años compartidos y la familia que formó junto al cantante.

Junto a un video que publicó en las redes sociales, la actriz homenajeó al artista canadiense a través de una carta en la que repasa el camino compartido y el vínculo que mantienen después de casi dos décadas de relación.

En las imágenes se pueden apreciar distintos momentos de la pareja y, para acompañar el homenaje, la actriz eligió la canción “Dilemma”, de Nelly y Kelly Rowland. Con esa música de fondo, el video enlaza fotos y grabaciones de diferentes etapas del vínculo, desde apariciones públicas hasta momentos familiares y escenas de viajes.

Luisana Lopilato y Michael Bublé iniciaron su relación hace más de una década Splash News/The Grosby Group

Entre otras imágenes, se ve a Lopilato y Bublé en distintas alfombras rojas, en escenas relacionadas con sus actividades profesionales y varias junto a sus hijos.

Hacia el final se lee en una placa negra la dedicatoria: “A mi persona favorita, feliz cumpleaños”. Más allá del video, Lopilato decidió escribirle unas palabras a Bublé recordando las distintas experiencias que atravesaron desde que comenzaron su relación.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida”, comienza el texto. Y continúa: “Estoy muy agradecida por todo lo que hemos vivido, construido y compartido juntos: el amor, las risas, los sueños y cada desafío que superamos”, expresó la actriz.

La actriz y el cantante suelen acompañarse en sus distintos proyectos personales @luisanalopilato

El mensaje también incluye una referencia al rol de Bublé como padre. “Verte con nuestros hijos me confirma que no podría haber elegido una mejor pareja ni un mejor padre para ellos. Gracias a Dios por tu vida y por permitirme formar esta familia a tu lado”, resaltó.

La actriz hizo hincapié, además, en el paso del tiempo y en la decisión de continuar compartiendo su vida con el cantante. “Después de tantos años, te sigo eligiendo y lo haría una y otra vez. Sos nuestro refugio, nuestro orgullo y uno de los regalos más grandes de Dios”, agregó. Y concluyó: “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

El cumpleañero respondió al mensaje de su esposa en español con la frase: “Eres mi persona favorita”. La publicación generó una ola de reacciones entre los seguidores de ambos y muchos usuarios les dedicaron mensajes de cariño y celebraron su historia de amor.

Un gran compañero

En una reciente entrevista con LA NACION con motivo de la visita de la actriz a la Argentina por el estreno de Pepita, la pistolera, Lopilato también habló de su relación con Bublé.

“Hace 20 años que nos conocemos. Yo sigo enamorada de él en todo sentido, de su persona, de su humor, de su familia. Creo que un poco me contagia su perseverancia; es muy perseverante en su vida, en sus proyectos. También es muy profesional y aprendo muchísimo de él, de cómo manejarse, de cómo hablar. Cuando lo conocí, tenía 20; al lado de él me transformé en madre y en mujer, así que es un gran compañero mío”, confesó la ex Rebelde Way.

La actriz también se refirió a la dinámica familiar durante los viajes y compromisos laborales de ambos: “Siempre nos movemos en bloque. Voy con mis hijos a todos lados y con Mike nos turnamos. A veces me causa gracia porque por ahí el que lo ve desde afuera dice: ‘No le cuesta nada, que venga, que lo haga’. No, somos padres muy presentes y los dos nos ocupamos mucho de nuestros hijos y nos gusta mucho estar con ellos. No te miento, hay momentos donde hay que hacer malabares, pero los hacemos. Siempre nos miramos y decimos: ‘¡Lo logramos!’”, explicó.

Luisana Lopilato explicó por qué no lleva a sus hijos a sus estrenos

En ese sentido, Lopilato contó que la organización ocupa un lugar central para poder combinar el trabajo con las obligaciones de sus hijos. “A veces me cargan con que soy muy organizada; yo ya sé qué va a pasar en 2027 y 2028, qué voy a estar haciendo; dónde voy a estar. Mi marido también trabaja y viaja mucho y los chicos están escolarizados. Para que todo funcione, hay que estar organizados, pero lo disfrutamos, nos acompañamos y es nuestra familia, así que la cuidamos”, señaló.