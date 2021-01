La conmovedora carta de Sofía Zámolo a su hija, California: “Me parte el alma ver lo que te toca vivir junto a mí hoy”

“Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro, que es lo que realmente vale”. Con estas palabras comienza el tierno mensaje que Sofía Zámolo le dedicó a su hija, California.

La modelo y conductora compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a la pequeña, y la acompañó con un extenso texto, en el que se disculpa con su hija por la angustia que le provoca la enfermedad de su madre, María Cristina que, en plena pandemia, descubrió que padece cáncer de páncreas e hígado. “Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día”.

“Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que solo Dios decide y que uno tiene que soltar. Espero estar siendo la mejor madre que te merecés”, continúa el mensaje. Y culmina: “Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias”.

El mensaje recibió más de 50 mil likes y varias respuestas. Una de ellas es la de Eugenia Tobal, que perdió a su madre a dos meses de haberse convertido en abuela de Ema, la primera hija de la actriz. “Yo te juro que ellas lo entienden. Vos solo tenés que contarle, explicarle y ella lo va a entender. Me tocó vivir lo mismo Sofi, créeme que ellas saben acompañar y ayudarnos a sobrellevar esos momentos. Te abrazo fuerte”, escribió Tobal.

California nació por cesárea el 29 de octubre, y pesó 3 kilos 490 gramos. En los momentos previos al nacimiento, su mamá compartía con sus seguidores la felicidad por la inminente llegada de la niña. “Preparándome para recibir a mi hija y para la lactancia que es un mundo totalmente nuevo para mí”, escribía Sofía, quien luchó por convertirse en mamá por muchísimo tiempo.

Tiempo después, en sus historias de Instagram contó por qué ella y su pareja, José Uriburu, decidieron el nombre de la pequeña. “29 de marzo de 2018. Este día elegimos el nombre California caminando por el muelle de Santa Mónica. Si algún día teníamos una hija mujer se iba a llamar California. Nos gustó Cali, y después California nos encantó”, explicó.

