La conocida actriz que, a los 85 años, se suma a OnlyFans: “Quiero una conexión más personal con mis seguidores”

Donna Mills pertenece a una generación de estrellas de Hollywood que construyó su fama mucho antes de la llegada de internet y las redes sociales. Con una carrera iniciada en los años 60, que incluyó trabajos junto a Clint Eastwood y la convirtió en un ícono de la televisión estadounidense durante los 80, la actriz decidió ahora apostar por una nueva forma de contacto con su público: a los 85 años anunció que abrirá una cuenta en OnlyFans para compartir contenido exclusivo con sus seguidores.

Donna Mills, uno de los rostros más fotografiados de los años ochenta

La noticia llamó la atención no solo por la edad de la artista, sino también porque vuelve a poner sobre la mesa el cambio que experimentó la plataforma en los últimos años. Aunque OnlyFans continúa siendo asociada por buena parte del público al contenido para adultos, cada vez más celebridades la utilizan como una herramienta para generar una relación directa con sus fanáticos, ofreciendo material exclusivo, experiencias personalizadas y un contacto mucho más cercano que el que permiten las redes sociales tradicionales.

Mills explicó que ese es precisamente el espíritu con el que encara esta nueva etapa de su carrera.

Donna Mills junto a Clint Eastwood

“Siempre he valorado el increíble apoyo y el ánimo que he recibido de mis fans a lo largo de los años. Las redes sociales han sido una forma maravillosa de mantenerme conectada, pero me entusiasma unirme a la plataforma porque ofrece la oportunidad de una conexión más personal y directa”, expresó la actriz en un comunicado difundido por Variety.

Lejos de plantear un cambio de imagen o un giro radical en su carrera, la intérprete dejó en claro que el contenido estará enfocado en compartir aspectos cotidianos de su vida y material exclusivo para quienes la acompañaron durante décadas.

Según explicó, su cuenta incluirá momentos de su vida diaria, imágenes detrás de escena de sus proyectos e interacciones con los suscriptores. “Es simplemente otra plataforma para pasar tiempo de calidad con las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera, sin dejar de ser fiel a quien soy”, aseguró.

Desde la compañía también buscaron despejar cualquier tipo de especulación respecto del perfil que tendrá la cuenta de la actriz. Andy Bachman, CEO de Creators Inc., empresa propietaria de OnlyFans, sostuvo que la propuesta apunta a potenciar la cercanía con sus admiradores históricos.

“No se trata de cambiar quién es ella. Se trata de brindarles a sus fans de siempre más acceso a la personalidad, el estilo y los momentos detrás de cámaras que tanto les gustan”, explicó el ejecutivo.

Clint Eastwood y Donna Mills en una escena de Obsesión mortal, de 1971 instagram.com/thedonnamills/

Bachman incluso reveló una frase que, según contó, resume perfectamente la actitud con la que Mills aceptó la propuesta. “Donna siempre ha sido intrépida y adelantada a su tiempo. Me dijo: ‘Solo se vive una vez, ¡vamos a hacerlo!’, y eso refleja perfectamente su actitud. Está abordando la plataforma a su manera y creando un espacio que se siente auténtico, personal y completamente fiel a ella”.

La decisión representa un nuevo capítulo en una trayectoria artística que ya supera las seis décadas. Donna Mills debutó en televisión en 1966 con la telenovela The Secret Storm. Poco después dio el salto al cine con Obsesión mortal (1971), el debut de Clint Eastwood como director, donde compartió elenco con el actor. Sin embargo, su gran consagración llegó durante los años 80 gracias a su interpretación de Abby Cunningham en Knots Landing, una de las series más exitosas de la televisión estadounidense de aquella época.

Su carrera continuó con numerosas participaciones en cine y televisión. Años más tarde obtuvo un premio Emmy Diurno como mejor actriz invitada por su trabajo como Madeline Reeves en General Hospital, y en tiempos recientes formó parte de películas como Joy, Nope y Origin, demostrando que sigue plenamente activa dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz participó de algunos de los programas más recordados de los años setenta y ochenta: El hombre nuclear, Hawai 5-0, S.W.A.T, Mujer Policía, El crucero del amor, La Isla de la Fantasía y CHiPs

La incorporación de Mills a la plataforma de contenido pago forma parte de una tendencia cada vez más visible en Hollywood. En lugar de depender exclusivamente de estudios, productoras o redes sociales tradicionales, numerosas figuras comenzaron a utilizar plataformas de suscripción para controlar directamente el contenido que producen y, al mismo tiempo, construir una relación más cercana con sus comunidades de seguidores.

Uno de los casos más resonantes fue el de Shannon Elizabeth. La actriz, recordada por sus papeles en American Pie y Scary Movie, lanzó su perfil de OnlyFans en abril y, según trascendió, obtuvo más de 1,2 millones de dólares durante su primera semana en la plataforma.

En una entrevista con la revista People, Elizabeth explicó que una de las razones principales para dar ese paso fue el desgaste que le producía la dinámica tradicional de Hollywood.

Donna Mills lleva siete décadas en el mundo del entretenimiento

“Estaba cansada de que otras personas controlaran la narrativa y el rumbo de mi carrera”, afirmó al explicar por qué eligió desarrollar una relación directa con sus seguidores.

Poco después también desembarcó en la plataforma Jaime Pressly, ganadora del premio Emmy por su trabajo en Mi nombre es Earl. En su caso, la actriz sostuvo que la decisión respondía a una necesidad de adaptarse a las nuevas formas de comunicación con el público.

“Siempre he creído en evolucionar con los tiempos. Esta es otra forma de conectar directamente con mi público, en mis propios términos, con creatividad e intención”, señaló.

El caso de Donna Mills suma un componente adicional: rompe con varios prejuicios vinculados a la edad y al uso de las nuevas plataformas digitales. A sus 85 años, la actriz demuestra que las redes sociales y los nuevos modelos de negocio también pueden convertirse en herramientas para artistas de larga trayectoria que buscan mantener un vínculo activo con sus admiradores sin depender exclusivamente de la industria tradicional.