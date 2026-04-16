Shannon Elizabeth, de American Pie, anunció que lanzará este mes su propia cuenta en OnlyFans: “Este es el futuro”

A finales de los años noventa y comienzos de este nuevo siglo Shannon Elizabeth era una de las actrices más famosas de Hollywood, gracias a su participación en las dos primeras películas de American Pie. Tiempo después decidió retirarse, pero esta semana anunció un nuevo emprendimiento: tendrá su propia cuenta de OnlyFans.

Shannon Elizabeth en una escena de American Pie Maximum Film / UNIVERSAL

En la saga que seguía a un grupo de adolescentes que querían perder su virginidad, Shannon Elizabeth interpretaba a Nadia, una estudiante extranjera bella, audaz y algo misteriosa. Sin embargo, en marzo declaró a Entertainment Tonight que en realidad ella es muy diferente de su personaje.

“Para mí, era un papel que me tocó interpretar, pero en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, jamás. Incluso en casa siempre voy tapada”, le explicó al medio estadounidense hace tan solo un mes. Y agregó: “Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como ese fue el rol por el que la gente me conoció, todo el mundo asumió que yo era esa chica”.

La actriz junto a Jason Biggs, Chris Klein y Thomas Ian Nicholas United Archives GmbH

Luego de separarse de su marido, Simon Borchert -con quien había contraído matrimonio en 2021- algo parece haber cambiado. Esta semana, Elizabeth anunció que está lista para lanzar su cuenta de OnlyFans. “He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, explicó la actriz a People.

“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”, explicó luego. Tras el éxito de la comedia, Elizabeth apareció en títulos populares de principios de la década de 2000, como Scary Movie (2000), 13 fantasmas (2001) y Realmente amor (2003).

Desde hace un tiempo, la actriz aprovecha su gran popularidad para rescatar perros y gatos de la calle. “Empecé a buscar refugios para perros y gatos en Los Ángeles porque los perros era lo que conocía”, dijo tiempo atrás.

Shannon Elizabeth en marzo de 2007 Paul Harding - Action Images

Su compromiso por defender los derechos de los animales se volvió tan fuerte que en 2001 creó su propia fundación llamada Animal Avengers. Sin embargo, hubo un video que hizo que su interés se extienda a todo tipo de especies.

“Hubo una publicación de Instagram que vi una noche donde un guardabosques estaba caminando en el campo y encontró un elefante que había sido cazado furtivamente. Lo primero que ves es el tronco que estaba separado del resto de su cuerpo y mientras lo ves, se mueve y te das cuenta de que sigue vivo y pide ayuda a gritos, pero nadie viene”, recordó.

Según su relato, este hecho hizo saltar un interruptor en ella que la llevó a ponerse en acción. “No pude dejar de llorar durante días. No podía quitármelo de la cabeza”, contó quien, con el tiempo, empezó a ayudar a animales a mayor escala. “Empecé a investigar qué era y me di cuenta de que había una grave crisis de caza furtiva en otras partes del mundo”, explicó.

Desde hace ocho años, Elizabeth vive en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. “Quiero encontrar formas de ayudar a estos animales ahora porque, si existe la posibilidad de que se extingan durante nuestra vida y no hacemos nada, ¿qué tipo de personas somos?”, reflexionó en diálogo con Page Six.

Shannon Elizabeth junto a una de sus mascotas instagram.com/shannonelizabeth

Antes de convertirse en esta gran proteccionista de animales, Shannon Elizabeth tuvo otra pasión: el póker. La actriz reveló que durante sus años de mayor éxito profesional frecuentaba Las Vegas y llegó a ganar algunos de los torneos más importantes, forjándose un nombre dentro de este mundo.

“Las Vegas se convirtió en mi segunda casa”, reveló quien en 2013 decidió alejarse de las apuestas. “Hubo un momento en el que el póker ya no me llenaba, necesitaba algo más”, aseguró. Sin embargo, cada tanto Shannon recurre al juego para conseguir beneficios para su tarea filantrópica.

Shannon Elizabeth

A fines de 2024, la actriz organizó un evento con la Charity Series of Poker con el objetivo de recaudar fondos para su fundación. “El póker fue una parte importante de mi vida y ahora puedo usarlo para ayudar a los animales que tanto necesitan protección”, explicó.