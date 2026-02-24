La muerte de Rob y Michele Reiner: qué declaró Nick, el hijo de la pareja y principal sospechoso del doble asesinato

La investigación por las muertes de Rob y Michele Reiner avanza a la espera de los resultados completos de la autopsia. En tanto, Nick Reiner, hijo de la pareja y principal sospechoso en la causa por el asesinato de sus padres, prestó declaración ante la Justicia.

El joven de 32 años compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para la lectura de cargos ante la jueza Theresa McGonigle. En esa audiencia, el acusado se declaró inocente de ambos cargos de asesinato en primer grado y negó haber atacado a sus padres, asegurando a través de su defensa que no es responsable de los hechos que se le imputan.

La fiscalía sostiene que Nick Reiner apuñaló mortalmente a sus padres dentro de su vivienda en el barrio de Brentwood durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025 y luego huyó del lugar. La acusación también señala que en el ataque se utilizó un cuchillo.

Nick Reiner, acusado de ambos asesinatos, prestará nuevamente declaración a finales de abril Richard Shotwell - Invision

Los fiscales aclararon ante el tribunal que aún están a la espera de los resultados completos de las autopsias, documentos clave para terminar de establecer con precisión la mecánica de las muertes y el horario exacto en que ocurrieron. De acuerdo con la versión oficial, las víctimas presentaban múltiples heridas de arma blanca y fueron halladas en el dormitorio principal de la casa familiar.

El día del hallazgo, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió al domicilio alrededor de las 15.30 tras recibir un llamado de emergencia. Al llegar, el personal sanitario intentó brindar asistencia a ambas víctimas, pero tanto el director como su esposa fueron declarados muertos en el lugar.

La hija menor del matrimonio, Romy, fue quien descubrió primero el cuerpo de su padre dentro de la vivienda y luego tomó conocimiento de que su madre también había fallecido.

Nick Reiner fue arrestado la misma noche del 14 de diciembre, pocas horas después de que los agentes encontraran los cuerpos en la residencia familiar. Desde entonces, permanece detenido sin derecho a fianza, medida que fue ratificada durante la última audiencia.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner junto a dos de los hijos de la pareja, Romy y Nick, en la premiere de Spinal Tap II: el final continúa, en septiembre de 2025 Richard Shotwell - Invision

De ser declarado culpable, el joven podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, según contempla la legislación vigente en California para este tipo de cargos con circunstancias especiales.

Durante la audiencia, Nick Reiner apareció con la cabeza rapada y vestido con la indumentaria de detención, y compareció junto a su defensora pública, Kimberly Greene, quien asumió la representación legal del hijo del actor en enero, luego de que el abogado Alan Jackson se retirara del caso.

En la audiencia, además de declararse inocente, el acusado renunció a su derecho a un juicio rápido, lo que extiende los plazos procesales mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas. La próxima comparecencia fue fijada para el 29 de abril, fecha en la que se espera que el tribunal avance en la etapa preliminar del proceso.

Rob y Michele Reiner estaban casados desde 1989 y, además de Nick y Romy, eran padres de Jake. Antes de su matrimonio con la madre de sus tres hijos, el productor contrajo matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall, en 1971. La expareja, que adoptó a su hija Tracy, se separó una década después.

Tras la tragedia, Jake y Romy difundieron un comunicado en el que expresaron el profundo dolor que atraviesan. “Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día”, señalaron. En el mismo mensaje, los hermanos describieron a sus padres como sus “mejores amigos” y afirmaron que la pérdida es algo que nadie debería experimentar.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de Los Ángeles, a la espera de los informes forenses finales que podrían resultar determinantes para el rumbo del juicio.