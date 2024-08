La denuncia contra Marley: el fiscal pidió la incompetencia y solicitó que se investigue en San Isidro

Escuchar

Para un fiscal, la denuncia contra Alejandro Wiebe, artísticamente conocido como Marley, por corrupción de menores, debe tramitarse en el Departamento Judicial de San Isidro y no en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde fue hecha la presentación de Adrián Alfredo Molina, quien dijo haber sido una víctima del reconocido conductor de TV.

El pedido de incompetencia fue presentado en las últimas horas por el fiscal en lo criminal y correccional porteño Marcelo Retes ante la jueza Vanesa Peluffo, magistrada que interviene en el expediente. Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, el planteo se sustenta en que al ratificar ayer en sede de la fiscalía su denuncia, “ la víctima reconoció que los hechos ocurrieron en la casa que Marley tiene en la zona norte del Gran Buenos Aires ”.

Marley confirmó que conoce a Molina desde “hace 25 años”, pero desmintió que el denunciante fuera menor de edad en ese entonces: “Él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas de ello. Tuvimos un vínculo muy sano, muy lindo, que se mantuvo por dos o tres años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad, entonces todo esto me pone medio incómodo porque me fuerzan a hablar de mi vida privada. Él se mudó a los Estados Unidos, en el 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas, él se casó y yo solía ir a cenar con él y su marido... Teníamos un muy buen vínculo”.

En el dictamen presentado ante la magistrada, el fiscal Retes explicó: “Nótese que el propio damnificado al momento de su presentación inicial, como así también en la posterior declaración testimonial, se encargó de hacer expresa mención la circunstancia de que las prácticas sexuales -tanto aquellas que tuvieron lugar en el contexto de la posible minoridad, como las que ocurrieron con posterioridad- se desarrollaban exclusivamente en la propiedad que habitaba Marley, evitando de cualquier modo la exposición pública de los mismos”.

El representante del Ministerio Público agregó: “De aquel sitio, si bien especificó que desconoce su ubicación exacta, lo cierto es que pudo precisar que se trataba de una casa ubicada en el interior de un barrio cerrado de la zona norte de la provincia de Buenos Aires”.

Según fuentes judiciales, en su presentación, el denunciante sostuvo que conoció al conductor televisivo en 1996, cuando tenía 17 años y que desde entonces y hasta que terminó la relación, Marley corrompió su “normal desenvolvimiento y desarrollo sexual”. Además, pidió que, dado que los hechos se encontrarían prescriptos, se habilite la posibilidad de “un juicio de determinación por la verdad”.

