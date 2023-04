La denuncia de Miriam Lanzoni y su pareja tras sufrir un robo en un hotel cinco estrellas de Río de Janeiro

escuchar

Miriam Lanzoni pensó en pasar unos días de descanso en Río de Janeiro junto a su pareja, Christian Halbinger, pero la alegría duró poco, porque cuando volvieron de la playa y abrieron la caja fuerte en la que habían dejado todo el dinero y las tarjetas, se dieron cuenta de que les habían robado. LA NACION habló con la actriz que dio detalles de lo ocurrido.

-¿Qué paso, Miriam?

-Nos desvalijaron. La verdad fue un hecho horriblemente desafortunado. Vine a un viaje sorpresa al que me invitó mi novio, una sorpresa hermosa que me había armado. Y ayer volvimos de la playa y nos dimos cuenta que nos habían abierto la caja fuerte. En verdad, la caja estaba cerrada y cuando la abrimos vimos que nos faltaban las tarjetas de crédito y una suma muy importante de dinero, no todo porque sacan de forma calculada. Luego la volvieron a cerrar. Cuando hicimos el reclamo al hotel, un poco nos marearon y nos confundieron. Vinieron como 8 personas a la habitación y se llevaron la caja fuerte. Después entendimos que es la única evidencia que teníamos, porque las cajas tienen un registro electrónico y podíamos llamar a un peritaje. Ellos se la llevan del cuarto y la cambian por otra. Están todos complotados.

Resulta que en Hotel Nacional Río roban a los huéspedes complotados. Te abren las cajas fuertes. Me están contando otros huéspedes que les paso lo mismo!no saben que fea sensación. pic.twitter.com/KGawZCv17x — Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) April 17, 2023

-¿Hicieron la denuncia?

-Fuimos a hacer la denuncia a la policía porque es una suma importante. Cuando volvimos fuimos al front desk para que nos den una solución, porque de verdad fue muy violento, y un señor argentino estaba escribiendo una nota porque se iba esta madrugada y le pasó exactamente lo mismo. Te abren la caja, te roban, la cierran otra vez y cuando queres volver a cerrarla, te da error. Entonces te quejás y vienen como en comando y se llevan la caja. Cuando lo subí a las redes me escribieron cuatro personas más a las que les ocurrió exactamente lo mismo en el Nacional Río, que es un hotel cinco estrellas. Es una mafia. Es espantoso. ¡Imaginate dejar tus pertenencias en la caja fuerte de un hotel de esta categoría y que te desvalijen!. Lo peor es que nadie se hace cargo, y ni te piden disculpas. Da la sensación que están todos complotados. El gerente nos dijo que nunca les había ocurrido y a las pocas horas me enteré que esto pasó el martes también y otras veces, además. Es un complot y con la misma modalidad: te abruman entre cuatro o cinco, se llevan la caja fuerte y por más que hagas la denuncia nadie te devuelve nada.

A otro huésped le ocurrió lo mismo! Roban c esta modalidad Hotel Nacional Río. T abren la caja fuerte, t roban dinero y/o tarjetas, luego la vuelven a cerrar. Cdo intentas abrirla, da error. Ahí llamas p resolver el problema y los hdp se llevan la caja fuerte p no dejar evidencia pic.twitter.com/wpFogUwxao — Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) April 17, 2023

-¿Qué vas a hacer ahora?

-Voy a hacer una denuncia internacional porque siento que acá hay una asociación ilícita para robarle a los huéspedes.

-¿Les quedan uno días más en Río?

-Ya nos volvemos porque los dos tenemos trabajo. Me quedan dos funciones de la obra que estoy haciendo con Arnaldo André y arranco a ensayar otra que estrenamos en el Teatro Premier. Además tengo la producción de una peli. Fueron apenas tres días y la pasamos espantoso, porque a medida que fuimos intentando buscar una solución descubrirnos que había un complot en el hotel.

