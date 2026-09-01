La desagradable expresión de un actor ex compañero de Tom Cruise: “Anne Hathaway no es sexy, porque si no te diste cuenta, está embarazada”

En el transcurso del pasado fin de semana, Tom Cruise compartió un video en redes sociales en el que confirmó que ya estaba en marcha la secuela de Días de trueno, su popular film de 1990 ambientado en el mundo de las carreras Nascar. Pero la frutilla del postre, fue el anuncio de Anne Hathaway como la coprotagonista del largometraje, cuyo estreno está pautado para mediados del 2028. Y si bien en redes el entusiasmo fue generalizado, hubo un actor que optó por escribir una serie de comentarios repudiables.

We need Nicole back. Don’t be a pussy, @TomCruise. You need the original girl. It’s not personal; it’s filmmaking. Anne isn’t sexy, because and if you haven’t noticed, she’s pregnant. https://t.co/7qid5SDnkv — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

Randy Quaid formó parte de la primera entrega de Días de trueno, y allí interpretó a Tim Daland, el empresario automotriz que recluta al personaje de Tom Cruise. Para la continuación, Quaid no estará presente, aunque sí decidió opinar de forma notablemente agresiva cuando en X escribió: “Necesitamos de vuelta a Nicole (Kidman, estrella de la primera parte). No seas cobarde, necesitás a la chica original. Esto no es personal, tiene que ver con el cine. Anne no es sexy, porque si no te diste cuenta, está embarazada”.

Anne Hathaway is a leftist, woke, horrible choice for DAYS OF THUNDER NASCAR audience who are MAGA. The sexy older chick for Tom in this film needs to be Nicole. That’s the casting that would sell the idea. It’s interesting because when we made the first one there was also a… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

Más adelante, Quaid agregó: “Anne Hathaway es de izquierda, es woke, y una horrible elección para Días de trueno, cuya audiencia vinculada al Nascar es MAGA” (en referencia a los votantes Trumpistas).

Como era de esperar, dichos comentarios fueron repudiados por usuarios en redes sociales y por una gran mayoría de medios especializados. Con respecto a su carrera profesional, Randy Quadi desde hace veinte años no logra estabilidad en el mundo profesional, y sus proyectos resultan cada vez más espaciados.

Días de trueno, un esperado regreso

Estrenada en junio de 1990, Días de trueno seguía el ascenso de Cole Trickle, un joven piloto talentoso, impulsivo y todavía inexperto, que buscaba abrirse camino en Nascar. Bajo la guía del jefe de equipo Harry Hogge, interpretado por Robert Duvall, el protagonista debía aprender a controlar tanto el automóvil como su propio temperamento. Por su parte, Nicole Kidman encarnaba a la doctora Claire Lewicki, mientras que el elenco se completaba con Randy Quaid, Michael Rooker, Cary Elwes y un joven John C. Reilly.

El rodaje también tuvo una importancia decisiva en la vida privada de Cruise: allí conoció a Kidman, con quien inició una relación y se casó a fines de ese mismo año. Dirigida por Tony Scott y con música de Hans Zimmer, la producción fue presentada en aquel momento como una suerte de Top Gun sobre ruedas. La recepción crítica resultó dispar, pero la película recaudó cerca de 158 millones de dólares en todo el mundo y, con el paso de los años, se convirtió en un título de culto entre los seguidores de Nascar.

Días de trueno: excesos, accidentes, un amor que nació en las pistas y la secuela que cruzaría a Tom Cruise con Brad Pitt

El regreso no parece casual. Cruise y Bruckheimer ya demostraron con Top Gun: Maverick que una película emblemática de otra época puede encontrar una continuación capaz de sostener la nostalgia y, al mismo tiempo, conquistar a espectadores más jóvenes. La producción protagonizada por Cruise en 2022 superó los 1500 millones de dólares de recaudación mundial y recibió seis nominaciones al Oscar. Ese éxito fortaleció la posición del actor como defensor de los grandes espectáculos cinematográficos realizados para ser vistos en salas.

Para Cruise, además, la película se suma a una agenda que continúa desafiando cualquier idea de retiro. Antes de regresar a Nascar estrenará Digger, la comedia de Alejandro González Iñárritu en la que interpreta a un poderoso empresario petrolero que intenta salvar al mundo de una catástrofe provocada por su propia compañía. El actor aparece allí prácticamente irreconocible, con otro aspecto físico y un registro alejado del héroe de acción habitual.